Yeeesss! Die warme Jahreszeit steht bevor und das schreit doch nach einem Urlaub. Damit dieser gleich stressfrei starten kann, ist die richtige Vorbereitung das A und O. Wie dir das gelingt?

Das liest du hier.

Erstelle eine To-Do-Liste

Klingt simpel, ist es auch! Nimm dir zehn Minuten Zeit und versuche, dich so gut wie möglich in deine Reise hineinzudenken. Was brauche ich, damit ich an den Zielort komme? Wie ist die Wetterlage vor Ort? Und ist mein Reisepass überhaupt noch gültig? All diese Fragen können dir helfen, bei deiner Reise Stress zu vermeiden und den Urlaub so richtig genießen zu können. Bei längeren Reisen ist es ratsam, schon sechs Wochen vor Reiseantritt mit der To-do-Liste zu beginnen. Bei Kurztrips sind zwei Wochen davor ausreichend. Ob dein Reisepass gültig ist, solltest du auf jeden Fall schon früher checken!

Stressfreie Anreise

Endlich! Ihr habt euren Traumurlaub gebucht, der Flug steht und jetzt kommt die Frage auf: Wer bringt uns zum Flughafen? Vor allem mit Kindern und Haustieren kann das viele Reisende vor ein großes Fragezeichen stellen. Denn manchmal haben nicht alle in einem Auto Platz, die Tante, die Zeit hätte, hat leider eine Hundeallergie, und so weiter. Zum Glück gibt es eine super einfache Lösung, bei der ihr vor Ostern auch noch richtig sparen könnt! Mit dem CAT (City Airport Train) seid ihr in 16 Minuten non-stop vom Flughafen ins Zentrum und zurück. Ohne Stress. Ohne Stau. Und auf Wunsch auch ohne Gepäck zum Flughafen – dank des CAT City Check-ins (bitte unbedingt vorab auf www.cityairporttrain.com checken, ob eure Fluglinie das auch abdeckt). Mit gültigem CAT-Ticket kann das Gepäck (abhängig von der gewählten Fluglinie) in Wien Mitte vorab eingecheckt und abgegeben werden. Das Allercoolste: Von 29.03. bis 11.04.2023 könnt ihr 20 Prozent auf eure CAT-Tickets sparen, Kinder unter 15 Jahre und der Hund fahren gratis mit.

P.S.: Mit dem KlimaTicket, der Wiener Linien Jahreskarte oder der ÖBB Vorteilscard erhalten wir sogar mehr als 50% Rabatt auf unser Ticket. So einfach war die Reise zum Flughafen noch nie!

Koffer packen leicht gemacht

Wer kennt es nicht: Der Urlaub ist schon lange geplant, der Koffer wird jedoch erst am Abend davor im Schnelldurchlauf gepackt! Super stressig – und genau deshalb vergessen wir dann auch das ein oder andere Teil. Das kann im Urlaub nicht nur teuer kommen, weil wir uns alles nachkaufen müssen, sondern auch unsere Nerven blank liegen lassen. Unser Tipp: Versuche schon zwei Wochen vor dem Urlaub deinen Koffer so zu platzieren, dass du nebenbei immer wieder etwas hineinlegen kannst. So erledigst du diese Aufgabe ganz easy und die Vorfreude auf den Urlaub wird riesig – versprochen!

Sightseeing vorbereiten

Wir haben es geschafft und sind endlich an unserem Reiseort angekommen. Wuhu! Damit auch die erste Zeit im Urlaub stressfrei abläuft, lohnt es sich, vorab schon ein paar wichtige Hotspots oder interessante Orte herauszusuchen. Es gibt nichts Nervigeres als im Urlaub selbst sich um diverse Highlights kümmern zu müssen. Praktisch ist natürlich, wenn unser Reisebuddy schon vorab alles durchgeplant hat und wir nichts mehr dafür tun müssen. 😉

Einfach genießen

Surprise: Unser letzter Tipp klingt simpel, kann jedoch eine richtige Challenge werden. Denn wenn wir eines verlernt haben, ist es, abzuschalten. Damit das so richtig gelingt, empfehlen wir, das Diensthandy oder den Arbeitslaptop zu Hause zu lassen. Am besten schalten wir auch das private Handy auf lautlos und machen einfach einmal das, was uns gefällt – ohne ständig dabei gestört zu werden. Eines ist klar: Die Welt dreht sich auch ohne uns weiter, deshalb sollten wir jeden Augenblick unserer kostbaren Freizeit genießen.

