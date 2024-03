Nach dem Fiasko rund um das bearbeitete Muttertagsbild von Prinzessin Kate und ihren Kindern, gibt es jetzt ein neues Lebenszeichen des britischen Royals. Ein Video zeigt die 42-Jährige, während sie lächelnd mit Ehemann Prinz William durch Windsor schlendert.

Heißt das jetzt endlich aufatmen für Fans rund um den Globus?

Prinzessin Kate lächelt!

Ja, unter den aktuellen Umständen ist das Lächeln eines britischen Royal tatsächlich eine Nachricht wert – selbst für Medien, deren Fokus nicht unbedingt auf Monarchen liegt. Denn: die halbe Welt hat sich in den letzten Wochen gefragt, was mit Prinzessin Kate los ist. Nach einer Bauchoperation hat sich das Mitglied der britischen Königsfamilie für eine Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Doch viele wurden skeptisch und es dauerte nicht lange, bis die ersten Gerüchte und Verschwörungstheorien die Runde machten. Was will der Palast vor den Menschen geheim halten? Steht es um Kate vielleicht doch schlechter, als man annahm?

Der verzweifelte Versuch eines Lebenszeichens von Kate ist daraufhin mächtig nach hinten losgegangen. Denn als die Prinzessin anlässlich des Muttertags, der in Großbritannien am 10. März gefeiert wurde, ein Familienportrait von sich und ihren Kindern teilte, gingen die Wogen hoch. Das Bild war offensichtlich manipuliert. Von der Prinzessin selbst, wie sich später herausstellen sollte. Anstatt also Licht ins Dunkle zu bringen, sorgte das Fotofiasko dafür, dass sich die Theorien rund um Kate verhärteten.

„Glücklich, entspannt und gesund“

Bis jetzt! Denn kürzlich ist ein Video der 42-Jährigen aufgetaucht, das zeigt: Kate geht es offenbar gut. Die britische Sun teilte den Clip, auf dem die Prinzessin gemeinsam mit ihrem Mann, Prinz William, zu sehen ist. Das Ehepaar schlendert im gemütlichen Sport-Outfit durch einen Farmersmarket in Windsor und wirkt dabei unbeschwert. Auf Kates Gesicht ist sogar ein Lächeln zu erkennen. Wie die britische Zeitung berichtet, habe die 42-Jährige laut Augenzeugen „glücklich, entspannt und gesund“ ausgesehen.

„Erste Schritte in Richtung Rückkehr“

Für Royal-Expert:innen sowie britische Medien ist der öffentliche Auftritt von Kate höchst erfreulich. Laut Daily Mail sogar „ein ermutigendes Zeichen dafür, dass sie ihre ersten Schritte in Richtung einer Rückkehr zu offiziellen königlichen Verpflichtungen unternimmt“. Zuletzt sah man die Prinzessin am Weihnachtstag im offiziellen Dienst, bevor sie für eine längere Zeit aus der Öffentlichkeit verschwand.

Wie in einem Statement des Palasts zu lesen war, sollte Kate eigentlich erst nach den Osterferien Mitte April wieder öffentliche Aufgaben wahrnehmen. Doch in den Medien spekuliert man nun, ob es vielleicht doch schon etwas früher, zum Beispiel beim jährlichen Ostergottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor, sein wird.