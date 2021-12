„It-Girl, das: junge oder jüngere Frau, die durch ihr häufiges öffentliches Auftreten in Gesellschaft prominenter Personen und ihre starke Medienpräsenz einer breiten Öffentlichkeit bekannt ist.“ – Spätestens seit Gossip Girl wissen wir alle, was It-Girls sind: Trendsetter. Aber wer sagt, dass Trends immer nur aus dem Fashion-Bereich kommen müssen? Diese Werte verkörpern die It-Girls von morgen!

Women empower women

Die Zeiten, wo wir Ladies à la Serena und Blair in einem ständigen Konkurrenzkampf um Erfolg miteinander standen, sind definitiv vorbei. Warum das überhaupt so war? Seit jeher hat man Frauen beigebracht, dass sie miteinander rivalisieren müssen, weil es an der Spitze so wenige Arbeitsplätze für Frauen gab. Dank Frauenquote, Feminismus und Emanzipation ist das heute nicht mehr unbedingt der Fall. Im Gegenteil: Gemeinsam haben wir Frauen viel mehr Einfluss! Deshalb setzen richtige It-Girls auf die „Power of the Pack“ und supporten einander.

via GIPHY

Smart is the new sexy

Süß und naiv war gestern! Denn obwohl Männer seit der Steinzeit als „stärkeres“ Geschlecht und Versorger gelten, glauben wir, dass ihre Egos es ganz gut verkraften, wenn wir Frauen unsere Intelligenz nicht verstecken. 😉 Nehmen wir uns ein Beispiel an It-Girls wie Aya Jaff, die auch als Miss Code oder Börsenguru bekannt ist, mit 24 schon auf der Forbes „30 Under 30“-Liste war und das Cover der Business Vogue geziert hat! Willst du auch? Go for IT! Für eine Karriere im IT-Bereich musst du kein Mathegenie oder Nerd sein: Mit dem #thenewITgirls Boost Camp (em)powered by Skills Campus, einem achtwöchigen Online-Kurs, bekommst du alles in die Hand, was du brauchst, um als Tech-Queen durchzustarten – auch für Quereinsteiger und berufsbegleitend. Heißer Tipp: Die ersten 100 Teilnehmerinnen bekommen den Kurs um 99,- Euro statt 3.265,- Euro!

Be brave, be bold

Hast du gewusst, dass Österreich nach wie vor zu den Ländern in Europa zählt, bei denen der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern am größten ist? Das liegt unter anderem daran, dass Männer grundsätzlich offensiver sind, mehr fordern und gerne pokern, während Frauen eher zurückhaltend sind, rational denken und nicht ganz so dick auftragen. Mit diesem Verhalten gehen uns nicht nur einige Kröten durch die Lappen, sondern oft auch eine steile Karriere und ein gewisser Wohlstand. Also Ladies: Lasst uns mal mutiger sein und aussprechen, was wir denken, einfordern, was wir verdienen und Wege beschreiten, die wir bisher noch nicht gegangen sind. Let’s set some new trends!

via GIPHY

Perfectly imperfect

Hand aufs Herz: Wir alle machen Fehler und wir alle haben Makel. Es wird bloß viel zu selten darüber geredet. Denn die Werbung suggeriert uns, dass wir fehlerfrei sein müssen, um erfolgreich zu sein – von makellosen Körpern und reiner Haut über erstklassige Wohnungen und Beziehungen bis hin zu einwandfreien Lebensläufen. Dass diesen hohen Standards in der Realität keiner gerecht werden kann, liegt eigentlich auf der Hand. Deshalb feiern wir It-Girls, die authentisch sind und zu ihren Fuck-ups und Kehrseiten stehen. Damit können wir uns nicht nur viel besser identifizieren, sondern es nimmt uns auch allen ein wenig den Leidensdruck. Perfektion ist ohnehin langweilig, oder?





via GIPHY