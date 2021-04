Das Wetter wird schöner und schon sind wir wieder in Flirtlaune. Kein Wunder, denn die höheren Temperaturen und Sonnenstrahlen wirken sich positiv auf unsere Stimmung aus. Und manche von uns verlieben sich sogar!

Ob du zu den Glücklichen zählst, die im Mai auf Wolke Sieben schweben, verrät dir dein Sternzeichen.

Stier

Für den Stier stehen die Zeichen in der Stier-Saison definitiv auf Liebesglück! Die Frühlingsgefühle gehen bei diesem Sternzeichen so richtig durch die Decke. Er ist so motiviert und positiv eingestellt, wie schon lange nicht mehr. Und damit zieht er andere magisch an. Die selbstbewusste Ausstrahlung des Stiers wirkt auf andere gerade jetzt unglaublich anziehend. Sei es bei einem virtuellen Date, bei einem Spaziergang oder vielleicht bald auch wieder bei einem Spritzer – der Stier ist bereit, sich zu verlieben.

Schütze

Der Schütze liebt seine Freiheit und genießt sein Single-Dasein. Im Mai hat er aber eine Begegnung, die ihn völlig aus den Socken wirft und ihm den Kopf verdreht. So hat sich dieses Sternzeichen schon lange nicht mehr gefühlt. Und zum ersten Mal ist es bereit, sich auf dieses neue Abenteuer einzulassen. Der Schütze verliebt sich eigentlich nur schwer, denn er hat Angst davor, in einer Partnerschaft zu viele Kompromisse eingehen zu müssen und keine Zeit mehr für sich selbst zu haben. Wenn es dann aber mal so richtig funkt, wird er zum absoluten Beziehungsmensch.

Krebs

Auch für den Krebs stehen die Chancen, sich im Mai zu verlieben, ziemlich hoch. Er muss sich allerdings ein wenig gedulden, bei ihm sprühen die Funken nämlich erst gegen Ende Mai so richtig wild. Das Universum bringt eine ganz besondere Person in sein Leben, mit der der Krebs absolut nicht gerechnet hat. Dann kann er sich vor lauter Schmetterlingen kaum noch halten. Und dieses Mal ist es sogar richtig ernst. So verliebt war dieses Sternzeichen schon lange nicht mehr und ihm steht der Sommer seines Lebens bevor!

