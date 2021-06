Oft kann es sehr schön sein, an die Vergangenheit zurückzudenken. Doch mit manchen Dingen will man einfach nur abschließen. Leider sind es meistens genau die unangenehmen Situationen, die uns immer wieder einholen.

Besonders diese drei Sternzeichen sollten sich darauf gefasst machen, in diesem Sommer auf ihre Vergangenheit zu treffen.

Fische

Den Sommer nutzen Fische meistens dazu, um sich neu zu definieren, Pläne zu schmieden und an die Zukunft zu denken. Da kommt ein kleiner Gruß aus der Vergangenheit natürlich überhaupt nicht gelegen. Und trotzdem muss das Sternzeichen versuchen, bestmöglich damit umzugehen. Denn es könnte bald so weit sein, dass eine Person auftaucht, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. In diesem Fall heißt es: Ruhe bewahren und sich zu nichts überreden lassen, was man nicht möchte. Ein kurzes “Hallo” reicht, um die Höflichkeit zu bewahren. Dann sollte jeder aber wieder zu seinem eigenen Leben zurückkehren.

Krebs

Es ist nicht immer einfach, loszulassen. Das weiß der sensible Krebs wohl am besten. Deshalb war er auch schon viel zu oft in Situationen, in denen er eigentlich gar nicht sein möchte. Denn anstatt sich weiterzuentwickeln und neue Wege zu beschreiten, fällt der Krebs schnell wieder in alte Muster zurück, sobald er an eine bestimmte Zeit erinnert wird. In diesem Sommer heißt es für das Sternzeichen: Stärke beweisen! Denn es könnte der ein oder andere Moment auf den Krebs zukommen, in dem er an seine Vergangenheit erinnert wird. Ein Tipp: Nicht ablenken lassen und sich daran erinnern, wieso man heute dort ist, wo man eben ist.

Steinbock

Der leidenschaftliche Steinbock hat eigentlich immer ein klares Ziel vor Augen. Doch hin und wieder passiert es sogar ihm, dass er abgelenkt wird. Etwa, wenn längst vergessene Sehnsüchte und Träume wieder auflodern und man plötzlich das dringende Bedürfnis verspürt, diesen nachzugehen. Dieser Sommer hält einiges bereit, was dazu führt, dass der Wunsch immer größer wird. Was tun? Immerhin hat man ja bereits vor Jahren damit abgeschlossen. Vielleicht ist aber genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um sich umzuorientieren und einem neuen Ziel zu folgen.