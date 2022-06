Sommerzeit ist Gewitterzeit. Wenn man sich draußen aufhält, ist das bei den vielen Blitzschlägen nicht immer ganz ungefährlich. Aber angeblich kann es auch Indoor gefährlich werden – zumindest wenn man dem Mythos Glauben schenkt, dass man während eines Gewitters nicht duschen darf. Wie steht es also wirklich mit einer ausgiebigen Dusche bei Sommergewittern? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen!

Gleich vorweg: Experten warnen, im Altbau ist bei einem Gewitter tatsächlich Vorsicht geboten!

Wann ist duschen bei Gewitter gefährlich?

Der Himmel ist pechschwarz, es blitzt und donnert. Durchnässt vom Sommerregen rettest du dich erleichtert in deine Bude. Und jetzt nichts wie ab unter die warme Dusche. Aber halt! Lass es besser sein. Zumindest solltest du vorerst noch das Baujahr deines Wohnhauses checken. Bei Altbau ist nämlich Vorsicht geboten. Denn in älteren Gebäuden bestehen die Wasserleitungen meist noch aus Metall. Entgegen moderner Kunststoffleitungen kann Metall die Blitze leiten. Das heißt, die Spannung des Blitzes kann durch das Wasser bis in deine Dusche geleitet werden. Zudem sind Altbauten oftmals nicht mit anderen Leitungen verbunden und geerdet. Auch im Auslandsurlaub sei dir geraten abzuwarten. Die Bauansprüche sind im Ausland oft deutlich niedriger als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz, weshalb viele Häuser nicht ausreichend vor einem Blitzeinschlag gesichert sind. Und auch beim Camping in einem Caravan oder einer Freiluftdusche ist Vorsicht angesagt.

Im Neubau bist du sicher

Wohnst du in einem Neubau, kannst du unbedenklich eine ausgiebige Dusche genießen. Dieser besitzt in der Regel einen inneren und äußeren Blitzschutz. Unter dem äußeren Blitzschutz ist das Ableiten von Blitzschlägen in den Boden mithilfe eines Blitzableiters zu verstehen. Der innere Blitzschutz ist dadurch gewährleistet, indem die Leitungssysteme miteinander verbunden sind und eine ausreichende Erdung verfügen. Zusätzlich werden in modernen Gebäuden nur noch Kunststoffleitungen verlegt, die den Strom nicht weiterleiten können.

Bei Unsicherheit lieber abwarten

Bei Unsicherheit also lieber abwarten und Tee trinken. Gleiches gilt übrigens auch für alle anderen Tätigkeiten, die mit Wasser verbunden sind, wie zum Beispiel Geschirrspülen. Wenn nach einer halben Stunde kein Donner mehr zu hören ist, ist das Gewitter vorbei, so die Faustregel. Nähere Infos zum Stand deiner Leitungen bekommst du bei deinem Vermieter oder der Hausverwaltung.