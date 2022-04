Vor einigen Wochen sorgte Hailey Bieber mit einem Instagram-Post für Schock unter ihren Fans. Denn die 25-Jährige erzählte, dass sie ins Krankenhaus musste. Der Grund: Ein Mini-Schlaganfall.

Jetzt erklärt Hailey ganz genau, was passiert ist.

„Ich dachte sofort, ich hätte einen Schlaganfall.“

Es war ihr wichtig, ihre Geschichte in eigenen Worten zu erzählen, sagt Hailey Bieber in einem YouTube-Video, das sie Mittwochabend postet. Denn obwohl ihr Krankenhaus-Aufenthalt bereits für Schlagzeilen sorgte, will sie jetzt aufklären, was wirklich hinter ihrem mysteriösen Blutgerinnsel im Hirn steckte.

Denn das Erlebnis war für sie und Ehemann Justin Bieber ein richtiger Schock, der ihr die Augen öffnete. Rückblickend nennt sie es den „gruseligsten Moment meines Lebens“. Denn alles passierte extrem schnell.

Während des Frühstücks mit Justin spürte sie zuerst ein „seltsames Gefühl“ in ihrem rechten Arm; die Fingerspitzen wurden „taub und seltsam“ und ganz plötzlich ändert sich Hailey Zustand dramatisch. „Ich konnte nicht sprechen. Die rechte Gesichtshälfte sackte ab, ich konnte keinen Satz herausbringen“, erinnert sich die 25-Jährige. „Ich dachte sofort, ich hätte einen Schlaganfall.“

Hailey Bieber erzählt von Aufenthalt in Notaufnahme

Denn obwohl Hailey noch bei klarem Bewusstsein ist, bringt sie einfach kein Wort heraus. Auch, als ein Sanitäter sie schnell erstversorgt, kann sie einfach nicht kommunizieren. „Sie stellten mir Fragen: ‚Wissen Sie, wo Sie sind, wissen Sie Ihren Namen?‘ Und ich wusste alle Antworten im Kopf, aber als ich versuchte, sie auszusprechen, bekam ich sie einfach nicht heraus“, erklärt sie. „Es war, als könnten meine Zunge und mein Mund die Sätze und Antworten einfach nicht bilden. Das war natürlich sehr, sehr beängstigend.“

Doch nur kurze Zeit später verbesserte sich ihr Zustand wieder. Die absackende Gesichtshälfte, erinnert sich Hailey, dauerte etwa nur 30 Sekunden an. Und auch ihre Sprache kehrte schnell wieder zurück.

„Als ich in der Notaufnahme ankam, war ich wieder so ziemlich normal – [ich] konnte sprechen, [ich] hatte keine Probleme mit meinem Gesicht oder meinem Arm“, erzählt sie.

Loch im Herzen: Blutgerinnsel gelangte ins Hirn

Dennoch blieb sie über Nacht im Krankenhaus, wo einige Tests durchgeführt wurden. Diese ergaben schließlich, dass Hailey ein kleines Blutgerinnsel im Hirn hatte. Das Model erlitt eine sogenannte transitorische ischämische Attacke (TIA), ihr Hirn wurde also für kurze Zeit zu wenig durchblutet. TIAs werden oft als frühes Warnzeichen für einen Schlaganfall gesehen und auch als eine Art Mini-Schlaganfall bezeichnet.

Wie genau es bei Hailey dazu kam, versuchten die Ärzte dann anhand weiterer Tests herauszufinden. Verstärkende Faktoren für ihr Blutgerinnsel seien eine Kombination aus der Antibabypille, die Hailey vor Kurzem wieder einnahm, sowie einer kürzlichen COVID-Erkrankung und einem Langstrecken-Flug nach Paris und zurück gewesen.

Dass das Blutgerinnsel schließlich in ihr Hirn gelangte und so den Mini-Schlaganfall verursachte, lag an einem kleinen „Loch im Herzen“, wie Hailey im Video schildert. Das Loch zwischen dem linken und rechten Vorhof des Herzens – auch PFO genannt – schließt sich normalerweise bei Babys. Als die Ärzte bei Hailey spezielle Tests machten, entdeckten sie jedoch, dass das bei ihr nie passiert war. „Sie fanden heraus, dass ich ein PFO des Grades 5 hatte, das ist der höchste Grad, den man haben kann. Meines war ziemlich groß“.

Hailey Bieber: „Das Größte, was ich fühle, ist, dass ich einfach wirklich erleichtert bin“

Hailey entschied sich deshalb, das Loch operativ schließen zu lassen. Ein Eingriff, der ihr ziemliche Angst machte. Doch alles klappte und die 25-Jährige betont in dem Video, dass sie sich vollständig von ihrem Blutgerinnsel erholen wird und es ihr jetzt schon wieder sehr gut geht. „Das Größte, was ich fühle, ist, dass ich einfach wirklich erleichtert bin, dass wir alles herausfinden konnten, dass wir es geschafft haben, es zu schließen, dass ich in der Lage sein werde, aus dieser wirklich beängstigenden Situation herauszukommen und einfach mein Leben zu leben“, erzählt Hailey und bedankt sich auch bei ihrem Ärzteteam und dem Krankenhaus.

Mit ihrem Video will sie jetzt aber nicht nur die Gerüchte rund um ihren Krankenhausaufenthalt ein für alle Mal klarstellen, sondern auch Aufmerksamkeit für das Thema schaffen. Denn sie selbst hatte „eine Menge Angst“ und erlebte eine „wirklich harte Zeit“. Mit dem Video hofft sie, andere aufklären zu können und wichtige Informationen zum Thema zu verbreiten. „Wenn jemand das Video sieht, der das Gleiche oder etwas Ähnliches durchgemacht hat, kann ich wirklich mitfühlen, und ich verstehe, wie lebensverändernd und beängstigend das ist“, erklärt sie.

In der Beschreibung zum Video teilt sie außerdem Links und Ressourcen, wie man Schlaganfälle vorzeitig entdeckt und welche Routine-Checkups man machen kann. „Wenn es da draußen jemanden gibt, der das sieht und vielleicht ähnliche Dinge erlebt hat, aber nicht wirklich den Grund weiß

oder das Warum nicht kennt, würde ich ihn auf jeden Fall ermutigen, mit einem Arzt zu sprechen!“, betont Hailey.