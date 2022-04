Elon Musk wird in der Verleumdungsklage von Johnny Depp gegen Amber Heard als geladener Zeuge wohl doch nicht aussagen. Das teilte der Anwalt des Milliardärs am Mittwoch (27. April) gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender NBC mit.

Johnny Depp wollte im Prozess beweisen, dass der Tesla-Chef der Vater von Amber Heards Tochter sein soll.

Elon Musk wird nicht in den Zeugenstand treten

Während der Rechtsstreit zwischen Johnny Depp und Amber Heard immer weiter eskaliert und seinen Höhepunkt in unschönen Details vor Gericht erlebt, zieht sich der als Zeuge geladene neue Twitter-Chef gewieft aus der Affäre. Eigentlich sollte er aufgrund seiner vergangenen Liaison mit der „Aquaman“-Darstellerin vor Gericht aussagen. Allerdings teilte sein Anwalt dem amerikanischen Fernsehsender NBC am Mittwoch mit, dass der SpaceX-Mogul nun doch nicht in den Zeugenstand treten wird.

Die 36-Jährige und Elon kennen sich schon seit einiger Zeit. Sie lernten sich im Jahr 2013 am Set des Films „Machete Kills“ kennen. Dort soll der Tech-Milliardär angeblich darauf bestanden haben, mit Amber Abendessen zu gehen. Jedoch befand Amber sich zu dieser Zeit in einer Beziehung mit dem „Pirates of the Caribean“-Darsteller. Nachdem sich Amber und Johnny 2016, etwa ein Jahr nach ihrer Hochzeit, wieder trennten, gingen Amber und Elon miteinander aus.

Johnny Depp wollte aufdecken, ob Elon der Vater von Ambers Tochter ist

Während des Prozesses beschuldigte Johnny seine Ex-Frau immer wieder, eine Affäre mit dem Tech-Mogul gehabt zu haben. Diese Anschuldigungen wies ein Vertreter von Elon allerdings zurück und sagte gegenüber E! News: „Elon und Amber haben sich erst im Mai 2016 getroffen, und selbst dann nur selten. Ihre Beziehung wurde erst einige Zeit später romantisch.“ Im April 2021 gab die Schauspielerin jedoch ganz überraschend bekannt, Mutter geworden zu sein. Ihre Tochter Oonagh Paige kam per Leihmutterschaft zur Welt.

Wer der Vater des Kindes ist, wurde nie bekannt gegeben. Im Prozess wollte Johnny Depp laut OK! Magazin beweisen, dass Elon der Vater ihres Kindes ist. Und Johnnys Vermutung ist tatsächlich nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Denn angeblich haben der Tesla-Gründer und die Schauspielerin Embryonen gezeugt und dann in einem anderen Gerichtsstreit darüber gestritten, ob diese zerstört werden sollen. Elon wollte sie zerstören und Amber wollte sie behalten, um so ein Baby zu bekommen.

Ob das Kind aber nun tatsächlich von Elon Musk ist, werden wir im Gerichtsverfahren offenbar nicht mehr erfahren – Jetzt, wo Elon nicht mehr als Zeuge aussagen wird.