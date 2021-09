Sängerin Halsey ist im Juli zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem teilte sie immer wieder Schnappschüsse ihres kleinen Wunders – jedoch immer, ohne dabei das Gesicht des Babys zu zeigen. Bis jetzt!

Denn anlässlich ihres Geburtstages postete die 27-Jährige erstmals ein Foto samt Gesicht von Söhnchen Ender.

Halsey teilt süßen Baby-Schnappschuss

Diese Woche feierte Halsey ihren 27. Geburtstag. Dabei überraschte sie ihre Community mit einem ganz besonderen Bild. Denn sie teilte zum ersten Mal ein Foto ihres Sohnes Ender Ridley – mit ganzem Gesicht! Bisher war das Baby immer nur schemenhaft zu erkennen. Doch jetzt zeigt die Sängerin der ganzen Welt ihr großes Glück.

Zu dem Posting auf Instagram schreibt die junge Mutter: “Das beste Geburtstagsgeschenk, das es gibt“. Das fast drei Monate alte Baby lächelt verzückt in die Kamera und sieht in seinem kleinen, bunten Body einfach zum Dahinschmelzen aus. Dem Kleinen geht es in den Armen von Papa Alev Aydin sichtlich gut!

Fans schmelzen dahin

Fans von Halsey können sich vor Begeisterung kaum halten und vergessen dabei glatt, der Musikern zum Geburtstag zu gratulieren. Der Baby-Schnappschuss stiehlt einfach jedem die Show!

Schon vor wenigen Wochen sorgte die 27-Jährige für Begeisterung im Netz. Denn sie teilte ein ganz intimen Moment mit ihrem Säugling. Anlässlich der Weltstillwoche, zeigte sie sich im Park, während der kleine Ender mit Muttermilch versorgt wird.