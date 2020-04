Halloumi gehört mittlerweile zum Standardrepertoire auf jeder Grillparty. Wahrscheinlich habt ihr euch auch schon des Öfteren gefragt, warum der zypriotische Grillkäse eigentlich zwischen den Zähnen quietscht oder warum er auf dem Grill nicht schmilzt.

Wir haben nachgeforscht und es für euch herausgefunden.

Warum Halloumi nicht schmilzt, aber quietscht

Das Geheimnis hinter alle dem ist, dass Halloumi während der Produktion schon einmal geschmolzen wurde. Dafür wird der Käse nach der Herstellung rund 45-60 Minuten in Molke gekocht. Dadurch wird das Eiweiß, das im Grillkäse enthalten ist, gekocht und härtet sich. Und genau diese Denaturierung, wie der Prozess in der Fachsprache bezeichnet wird, ist dafür verantwortlich, dass Halloumi auch bei großer Hitze nicht zu schmelzen beginnt und beim Essen die uns allen bekannten quietschenden Geräusche macht. Ein kleines interessantes Detail haben wir auch noch für euch: Der Name Halloumi ist geografisch geschützt. Das heißt: Alles was Halloumi heißt, muss aus Zypern kommen.