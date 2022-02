Im Sommer vergangenen Jahres gaben Jennifer Lopez und Ben Affleck ihre Beziehung bekannt und begeisterten Fans mit einem Liebescomeback. Doch wieso ging ihre erste Beziehung vor 18 Jahren in die Brüche? Dazu äußert sich die Sängerin jetzt in einem neuen Interview mit dem Rolling Stone Magazin.

Obwohl die beiden damals mega verliebt waren, trennten sie sich und lösten sogar ihre Verlobung. Jetzt lüftet J.Lo. endlich das Geheimnis um das damalige Liebes-Aus.

Deshalb trennten sich Ben Affleck und Jennifer Lopez 2004

Wie wir ja alle wissen und mit Begeisterung verfolgt haben, gaben Ben Affleck und Jennifer Lopez ihrer Liebe 2021 eine neue Chance. Denn die beiden waren schon vor 20 Jahren ein Paar und sogar verlobt. Doch wie das Leben so spielt, hielt die Beziehung der beiden damals nicht lange. Im Jahr 2004 gingen Ben und Jen wieder getrennte Wege. Aber was brachte die beiden eigentlich dazu, ihrer Beziehung zu beenden? Darüber spricht der Popstar nun in einem Interview mit dem Rolling Stone Magazin.

„Es war komisch, denn Ben und ich waren zusammen und wir waren so verliebt“, erzählt J.Lo. Es sei eine der glücklichsten Abschnitte ihres Lebens gewesen. Doch Jennifer wurde oft mit viel Kritik überhäuft. Die Medien seien erbarmungslos gewesen. Und auch die Beziehung zwischen der Popikone und dem Schauspieler wurde immer wieder genauestens unter die Lupe genommen.

„Es war eine der glücklichsten Zeiten in meinem Leben“

Wenn man so jung ist, dann kann die viele Kritik auch sehr belastend werden, vor allem für eine Partnerschaft, so J.Lo. „Es gab diese eine andere Sache, bei der wir kritisiert wurden und das hat unsere Beziehung wirklich von innen heraus zerstört„, offenbart die 52-jährige Sängerin. Um welche Kritik es dabei genau ging, verrät sie nicht.

Doch damals seien sie einfach zu jung gewesen, um zu erkennen, was die wirklich wichtigen Dinge im Leben seien. Deshalb trennten sich die beiden wieder. Wie es das Schicksal so will, hat das Paar inzwischen wieder zueinander gefunden und ist so glücklich wie nie.