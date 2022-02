Diese Nominierung wollen wohl die wenigsten haben. Denn die „Goldene Himbeere“ kürt jährlich die schlechtesten Filme, Schauspieler und Produktionen.

Dieses Jahr hat es einige Top-Stars erwischt.

Goldene Himbeere: Nominierungen stehen fest

Traditionellerweise wird die „Goldene Himbeere“- auch „Razzies“ genannt – jedes Jahr am Tag vor den Oscars verliehen. Dieses Jahr findet die Verleihung dementsprechend am 26. März statt. Die „Anti-Oscars“ küren dann jene Schauspielerinnen und Schauspieler, die in den Augen der Jury im vergangenen Jahr eher durch Fehlentscheidungen und schlechte Performances aufgefallen sind.

Die „Razzies“ finden bereits seit 1980 als Gegenpol zu den Oscars statt und bestehen laut eigenen Angaben aus einer Jury mit mehr als 1.100 Mitgliedern aus den USA und zwei Dutzend weiteren Ländern.

Oscar-Preisträger unter den Nominierten für die Goldene Himbeere

Heuer findet sich in der Nominiertenliste auch der ein oder andere ehemalige Oscar-Favorit. So wurde Amy Adams, die bereits sechs Mal für den Oscar nominiert wurde – für ihre Leistung in dem Thriller „The Woman in the Window“ als schlechteste Hauptdarstellerin nominiert. Für ihre Performance im Filmmusical „Dear Evan Hansen“ bekam sie zusätzlich auch die Nominierung als schlechteste Nebendarstellerin.

Aber auch bei den männlichen Kollegen gibt es einige ehemalige Oscar-Lieblinge. So steht auf der Liste der schlechtesten Nebendarsteller etwa Jared Leto („House of Gucci“); und zwar acht Jahre, nachdem er für „Dallas Buyer’s Club“ den Oscar als Bester Nebendarsteller erhielt. Eine Nominierung, die vor allem spannend ist, wenn man bedenkt dass seine Kollegin Lady Gaga für den gleichen Film als eine der Favoritinnen für den Oscar 2022 gilt. Ebenfalls die Chance auf den Titel des schlechtesten Nebendarstellers haben die Oscarpreisträger Mel Gibson („Dangerous“) und Ben Affleck („The Last Duell“).

„Space Jam“ und Co: Sind das die schlechtesten Filme des Jahres?

Bei den Hauptdarstellern wurden unter anderem Superstars wie LeBron James („Space Jam: A New Legacy“), Ben Platt („Dear Evan Hansen“) und Mark Wahlberg („Infinite“) nominiert.

Sowohl „Space Jam: A New Legacy“ als auch „Infinite“ sind zusätzlich im Rennen um den schlechtesten Film des Jahres; genauso wie „The Woman in the Window“, „Diana the Musical (The Netflix Version)“ und „Karen“.

Bei den Razzies wird traditionellerweise auch immer ein Preis für das schlechteste Leinwandpaar verliehen. Die Nominierungen sind heuer: „Jedes klamaukige Darsteller-Mitglied und jede lächerlich getextete (oder choreografierte) Musical-Nummer“ bei „Diana the Musical“ und „LeBron James und eine beliebige Warner-Zeichentrickfigur, die er dribbelt“ aus „Space Jam 2“.

Bruce Willis erhält Sonderkategorie

Ebenfalls nominiert sind „Ben Platt und jede andere Figur, die sich wie Platt verhält (24-7 singen ist normal)“ aus „Dear Evan Hansen“ und Tom und Jerry aus dem gleichnamigen Film. Nur bei Jared Leto konnte sich die Jury scheinbar nicht für ein Paar entscheiden. Denn in seiner Nominierung steht: „Jared Leto und ENTWEDER sein 17-Pfund-Latex-Gesicht, seine Geek-Klamotten oder sein lächerlicher Akzent“ aus „House of Gucci“.

Wer das für ziemlich brutal hält, wird bei der neuen Sonderkategorie ebenfalls mitleiden. Denn 2022 erhält Bruce Willis einen eigenen Award mit dem Titel „Schlechteste Performance von Bruce Willis in einem Film 2021“. In der Kategorie sind insgesamt acht Projekte nominiert, in denen Willis eine Rolle spielte; darunter „American Siege“ und „Cosmic Sin“.

Goldene Himbeere: Alle Nominierten im Überblick