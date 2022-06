Wir wissen ja nicht, wie es euch geht – aber wir haben die perfekt inszenierte Welt auf Social Media inzwischen so richtig satt. Natürlich ist es schon lang kein Geheimnis mehr, dass sich jeder von uns nur im besten Licht präsentieren möchte. Das alles hat jedoch wirklich nichts mehr mit der Realität zu tun. Es führt nur zu falschen Vorstellungen und Erwartungen, die wir niemals erfüllen können. Damit die falsche „Perfektion“ auf unseren Feeds ein Ende hat, müssen wir aber selbst dagegen steuern und Influencerinnen unterstützen, die die ungeschönte Wirklichkeit zeigen.

Und diese Influencerinnen eignen sich perfekt dafür.

Diese Influencerinnen sorgen für mehr Realness auf Social Media

Unbedingt folgen, wenn ihr das nicht schon längst getan habt!

Celeste Barber

Celeste Barber ist zwar kein Geheimtipp mehr, sie darf in dieser Liste allerdings auf gar keinen Fall fehlen. Sie war eine der ersten, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, mehr reale Körper auf Instagram zu bringen. Ihren authentischen und „echten“ Content bestückt sie außerdem mit ordentlich viel Selbstironie. Ihre Inspirationsquelle: Weirde „Social Media“-Postings von berühmten Personen. Wenn ein Star mal wieder ein skurriles Foto oder Video postet, dann ist die Australierin sofort zur Stelle und macht daraus ihr nächstes virales Foto oder Video. Ihre schonungslose Ehrlichkeit und ihr Witz kommen auf Instagram jedenfalls ziemlich gut an.

Rianne Meijer

Rianne Meijer überzeugt nicht nur mit ihrem Style und Humor. Die Influencerin zeigt, was sich wirklich hinter den wunderschön inszenierten Fotos verbirgt. Auch von der schönen Niederländerin gibt es unvorteilhafte Fotos, Cellulite und sehr viel Doppelkinn – und das zeigt sie hemmungslos auf ihrer Insta-Page.

Natalie Stommel

Wie viel gutes Licht und das richtige Posing wirklich ausmacht, verrät uns Natalie Stommel. Die Creatorin zeigt, wie richtige Körper wirklich aussehen und wir feiern das einfach nur. Ja, liebe missen, ohne Make-up haben wir alle hin und wieder Unreinheiten, man sieht unsere Poren und auch mindestens ein zwei Speckfalten sind dabei. Ihre Message, die wir zu 100% unterschreiben können: „Wir verschwenden viel zu viel Zeit, um uns über uns und unseren Körper zu beschweren. Dabei ist er der einzige, der immer zu uns steht, 24/7 für uns arbeitet und dabei nie aufhört – und das, obwohl wir manchmal nicht so nette Worte oder Gedanken über ihn haben.“

Peere

Auch auf TikTok werden wir fündig, was authentischen und echten Content angeht. Influencerin Peere hat es uns wahrlich angetan. Sie spricht zum einen Alltagsthemen an, die wir alle in irgendeiner Weise kennen. Sie zögert aber gleichzeitig nicht in ihrer „Storytime“ über ihre eigenen Erlebnisse zu sprechen – dies tut sie mit so viel Selbstironie, dass wir gar nicht anders können, als auf den Follow-Button zu klicken.

Hayley Morris

Dass der weibliche Körper nicht immer leicht zu verstehen ist, das zeigt uns Hayley Morris. Die TikTokerin dreht dafür lustige Videos für TikTok und unterhält uns dort mit witzigen Diskussionen, die unsere weiblichen Körperteile miteinander haben würden, wenn sie sprechen könnten. Dabei hat sie auch keine Angst vor Tabus und bringt die Struggles des Frau-Seins zu 100 % auf den Punkt.

Folgt ihr einer der Influencerinnen schon? Ja, sicher! Nein, aber ab sofort!

