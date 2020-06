Ein Fußgänger machte am Freitag in Freistadt in Oberösterreich einen schrecklichen Fund. Denn er entdeckte in einem Teich eine Babyleiche.

Der Mann verständigte daraufhin sofort die Polizei. Nun laufen die Ermittlungen.

Babyleiche in Teich gefunden

Am Freitag (12. Juni) verständigte ein 40-jähriger Spaziergänger kurz nach 19 Uhr die Polizei. Der Mann habe im Pregartenteich in Freistadt in Oberösterreich eine Babyleiche gefunden, so ein Polizeibericht. Das tote Baby sei im Teich getrieben. Laut verständigtem Arzt war das neugeborene Mädchen bereits lebensfähig. Das Landeskriminalamt leitete daraufhin die Ermittlungen ein.

Obduktion angeordnet

Nähe Details zu dem Fall gibt es derzeit allerdings nicht. Laut Polizei laufen nun die Ermittlungen. Wer das tote Baby dort abgelegt hat, ist derzeit noch unklar. Das Landeskriminalamt sucht nun nach Zeuge, die Hinweise zur Mutter geben können. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft eine Obduktion des Säuglings angeordnet.