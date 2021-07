Manche Menschen können sich nie daran erinnern, was sie nachts geträumt haben. Andere leben ihre Fantasie im Traum voll und ganz aus. Und wieder andere erleben die heißesten Sexträume während sie schlafen. Dabei kommt es oft zu den wildesten Momenten, die man auch tagsüber nicht so schnell wieder vergisst.

Diese drei Sternzeichen haben am häufigsten heiße Nächte:

Stier

Für die leidenschaftlichen Stiere kann es gar nie zu viel Sex geben. Diesen Gedanken nehmen sie wohl auch mit in den Schlaf. Denn sie träumen nahezu jede Nacht von heißen Abenteuern und wildem Sex. Egal ob alleine, zu zweit oder mit mehreren Personen. Meistens endet nämlich jeder Traum – auch wenn er ganz harmlos beginnt – in einer wilden Knutscherei und intimen Berührungen. Das Sternzeichen kann gar nicht anders, als jeden Moment davon zu genießen. Deshalb freut es sich meistens auch schon auf das Schlafengehen.

Krebs

Sexträume stehen beim Krebs fast an der Tages- bzw. Nachtordnung. Aber nicht etwa, weil das Sternzeichen nichts anderes als Sex im Kopf hat, sondern eher, weil das Energiebündel in der Nacht meistens seine überschüssige Power loswerden muss. Und eigentlich gibt es doch fast nichts Schöneres, als das in Form von heißen Sexstellungen und erotischen Streicheleinheiten zutun, oder? Da sich Krebse gerne durch sinnliche Berührungen und Körperkontakt ausdrücken, bleibt ihnen diese Leidenschaft wohl auch im Schlaf erhalten.

Löwe

Wenn man nahezu den ganzen Tag über flirtet, dann verfolgt einen das vermutlich auch bis in den Schlaf. Den Löwen stört das aber keineswegs. Denn anders als im echten Leben führen seine Träume meistens zu Sex. Die heißen Abenteuer vergisst das Sternzeichen dann so schnell auch nicht und es fühlt sich oft inspiriert, das Geträumte so schnell wie möglich in die Tat umzusetzen. Nur gut, dass es nie lange dauert, bis Löwen den richtigen Partner dafür finden. Denn mit ihrem sexy Charme wickeln sie fast jeden um den Finger!