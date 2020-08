Für was noch rasieren? Mit dem neuen Trend “Brazilian Body Veil” könnt ihr das auch einfach sein lassen. Denn jetzt färbt man seine Beinbehaarung einfach blond.

Sogar Model Heidi Klum genießt ihren Urlaub, mit blondierten Haaren an den Beinen.

Neuer Trend aus Brasilien

Der Trend “Brazilian Body Veil” kommt, wie der Name schon sagt, aus Brasilien. Dort haben Frauen jetzt angefangen ihre Beinbehaarung nicht mehr zu rasieren, sondern einzufärben. Statt glatten Beinen glänzt man jetzt mit blonden Härchen am Strand. Und auch bei uns ist dieser Trend bereits angekommen: So färbt zum Beispiel Model und Stilikone Heidi Klum ihre Haare an den Beinen blond. Das zeigt sie auch in einem Instagram-Post.

Beinbehaarung blondieren

Jeden Tag an den See zu gehen und frisch rasierte Beine zu haben, ist nahezu unmöglich. Deshalb fangen immer mehr Frauen an, ihre Beinbehaarung blond zu färben. Das solltest du dabei unbedingt bedenken: