Küchenmaschine, Waschmaschine – alles Dinge, die sowieso in jedem Haushalt zu finden sind. Doch welche Basics machen unseren Haushalt noch viiiiel einfacher und so viel unkomplizierter? Wir haben sie euch hier zusammengefasst. You can thank us later 😉

1. Eine Kinderecke

Wir kennen es alle: Hier ein Spielzeug, da ein Spielzeug, den Legostein unter den Füßen (Aaaaaua!) und die Perlen der Puppenkette am Boden. Schluss damit! Gibt es eine Kinderecke, wird diese zum Spielen herangezogen und auch den Kids wird erklärt, dass nur dort Chaos zugelassen ist – soweit das eben möglich ist 🤣 Aber man kann es auf jeden Fall probieren!

via GIPHY

2. “The Routine” – Set

Eine Runde mit dem Rad am Parkplatz, schon der erste Sturz. Unsere Kleinen sind oft sehr hippelig und da passiert schnell das eine oder andere Malheur. Mit dem “The Routine”-Set von Hansaplast sind wir zu Hause für alle Zwischenfälle bestens ausgestattet. Darin enthalten ist der Wundspray, die Wundsalbe sowie die Classic Pflaster. Und schon kann der Fahrspaß weitergehen! 😃

3. Der richtige Kartoffelschäler

Kartoffelschäler, Spargelschäler – dieses Ding ist einfach universal einsetzbar. Aber wenn wir da nicht den Richtigen haben, wird das oft ganz schön mühsam. Daher ist die Suche nach dem richtigen Schäler gar nicht mal so einfach! Einmal den passenden Schäler gefunden, kocht es sich viel leichter und mit viel mehr Spaß! Welchen habt ihr in eurem Haushalt?

via GIPHY

4. Die Brotschneidemaschine

Die Kinder haben Hunger, wir haben Hunger und das frische Brot riecht einfach nur unheimlich lecker. Wäre da nicht das Thema mit dem Aufschneiden des Brotes … Yes, Kopfkino in uns allen. Hier fällt die knusprige Kruste ab, da wird das Brot förmlich “zerfetzt” … Nicht mit einer Brotschneidemaschine. Und die ist auch super schnell geputzt und gleich im Kasten verstaut. Am besten einen Fixplatz einplanen!

via GIPHY

5. Trockenwaschmittel

Bei schmutziger und verschwitzter Kleidung wird das mit dem Trockenwaschmittel eher nichts, aaaber: Wenn das T-Shirt nur einmal kurz getragen wurde oder die Hose nur für einen Einkauf angezogen wurde, dann ist uns das Trockenwaschmittel eine ganz große Hilfe! Und vor allem auf Reisen ist das unser Must-have! Schon davon gehört? 😊

via GIPHY