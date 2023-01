Kerzenschein, Rosenblätter und Co. – manche Menschen sind einfach von Grund auf romantisch. Besonders diese drei Sternzeichen. Denn dank der Sterne führen sie die romantischsten Beziehungen überhaupt.

Bei diesen Tierkreiszeichen fehlt einfach nichts, das man mit Romantik assoziieren kann. Und genau deshalb haben sie immer die romantischsten Beziehungen.

Fische

Fische sind sehr fantasievoll und kreativ und das leben sie auch in ihrer Beziehung aus. Sie schreiben ihre Gefühle oft auf und hinterlassen ihrem Partner/ihrer Partnerin hin und wieder kleine Notizen mit süßen Sprüchen. Zudem lässt sich das Sternzeichen immer wieder etwas Außergewöhnliches einfallen, um seinen Liebsten/seine Liebste zu überraschen. Aber es muss nicht immer so außergewöhnlich sein. Manchmal reicht es dem Tierkreiszeichen auch einfach mal einen kitschigen Liebesfilm auf der Couch mit seinem/seiner Angebeteten anzusehen.

Krebs

Der Krebs ist der Romantiker schlechthin. Er liebt es, seine romantische Ader in seinen Beziehungen so richtig auszuleben. Ein romantisches Gedicht hier, eine kleine süße Aufmerksamkeit da – er überschüttet seine Liebste/seinen Liebsten gerne mit derartigen Dingen. Außerdem plant der Krebs gerne ausgedehnte Spaziergänge unter dem Sternenhimmel oder packt den Picknickkorb mit Leckereien voll, um diese dann mit seiner Partnerin oder seinem Partner auf einer Wiese mit wunderschönem Ausblick zu genießen.

Stier

Der Stier glaubt an die wahre Liebe und wenn er sie gefunden hat, dann lässt er sie auch nicht mehr los. Er bemüht sich in der Liebe, was das Zeug hält. Denn er möchte in der Beziehung einfach alles richtig machen. Deshalb schreibt das Sternzeichen Romantik ganz groß. Vor allem aber geht die Liebe beim Stier durch den Magen. Oft überrascht er seine Angebetete/seinen Angebeteten mit romantischen Dinnern bei Kerzenschein und zaubert seiner Liebsten/ seinem Liebsten die aufwendigsten Gerichte, um sie/ihn zu verwöhnen.