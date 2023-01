Ursprünglich kennen wir Penn Badgley als Dan Humphrey aus der Serie Gossip Girl. Ein Detail aus der Hit-Serie ist dem Schauspieler allerdings ein Dorn im Auge. Denn für ihn ist es einfach unverständlich.

Das verriet er nun in einem Interview mit Andy Cohen.

Das ergibt für Penn Badgley bei Gossip Girl keinen Sinn

„Hallo Upper East Siders, hier ist Gossip Girl!“: Lange ist es her, dass wir diese Worte gehört haben. Aber sie haben uns ganze sechs Staffeln begleitet. Doch nicht nur uns – auch Schauspieler Penn Badgley. Fünf Jahre lang schlüpfte er in die Rolle von Dan Humphrey und tauchte in die glamouröse Welt von Manhattans Elite ein.

In “Watch What Happens Live With Andy Cohen” wurde der 36-Jährige nun gefragt, was ihm an der Serie überhaupt nicht gefallen habe. „Dass ich Gossip Girl bin“, erwiderte der Schauspieler. Dass er selbst Gossip Girl ist, wusste der „You“-Darsteller offenbar bis kurz vor dem Dreh der Szene nicht.

Diese Tatsache hatte somit nicht nur Fans überrascht, sondern auch ihn selbst. Es ist einfach unlogisch für ihn, dass er jahrelang heimlich das Internetphänomen gewesen sein soll. „Gossip Girl ergibt keinen Sinn“, so Penn.

„Es war schwer für mich, mich im Fernsehen zu sehen“

Er selbst hat sich die Serie einmal mit seiner Frau angesehen. „Ich erinnere mich noch ganz genau, wie schwer es für mich war, mich selbst im Fernsehen zu sehen“, erzählte der „Gossip Girl“-Darsteller einmal in einem Interview in der Show „Variety‘s Actors on Actors„.

„Diese Bilder von einem, wenn man sich mit 20, 21, 22 Jahren sieht. Wer kann das schon genießen? Manchmal ist es einfach unangenehm“, fügte er dem noch hinzu.