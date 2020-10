Brrrr … ❄️ Die Tage werden kürzer und der Winter kündigt sich mit den kalten Temperaturen wieder mal so richtig an. Aber das ist diesmal absolut kein Problem für uns, denn wir freuen uns so sehr wie nie, uns voll und ganz unserer Seriensucht hinzugeben! Und wenn wir schon dabei sind: Warum lassen wir uns dabei nicht gleich für unsere Work oder Uni Outfits inspirieren? 💁 Keine Sorge, miss got you covered! Wir verraten dir hier die neun besten Outfits aus unseren Lieblingsserien … viel Freude damit! 😊

1. 90s Look à la Rachel

Nicht nur ein Klassiker für unsere TV-Show-Addiction, sondern auch ein absoluter Favorit, um unsere liebsten 90s Looks nachzustylen: Friends! Vor allem Rachels Outfits fanden wir immer schon toll, warum also nicht einfach inspirieren lassen und nachstylen? Einer unserer Favoriten: Rollkragen-Pulli plus karierter Minirock! 🎀

2. Layer it like Emily

Schon lange haben wir eine Serie nicht so schnell fertig gesehen wie Emily in Paris! Nicht nur die Story an sich, sondern vor allem die tollen Looks von Emily haben uns dabei begeistert. 😱 Fokus bei ihren Styles liegt auf dem Layering … ein absoluter Go-to-Tipp von unserem Fashion Director Mio Paternoss, der uns gemeinsam mit Zalando in Mios Must Haves seine Fashion Tipps verraten hat! ✨ Pssst: Hast du auch Lust, dich mal wie ein richtiger Star zu fühlen? Glückwunsch, dann hast du beim letzten Mios Must Have noch die Chance beim Shooting für unsere Novemberausgabe des missMAGAZINS dabei zu sein – ahhh!!! 😍 Wie du mitmachst? Easy! Einfach in der missAPP bei der Activity “Mio’s Must Haves” den gefragten Look hochladen und mit etwas Glück bist du im November dabei!

Foto: Zalando

3. French Look à la Carrie

Ein weiterer Favorit, den wir niemals missen möchten: Carrie Bradshaws French Look in Sex and the City. Die TV Show hat uns immer schon in vielerlei Hinsicht inspiriert … Was sie uns jedoch am meisten mitgegeben hat, ist die Sehnsucht nach einem schwarzen Barret und einem knallroten Polka-Dot-Kleid. ❤️ (… Und ja, auch die Sehnsucht nach French Fries, wir geben es ja zu! 🍟)

4. Boss Babe wie Fallon

Talking business, aber chic! Dynasty ist nicht nur super spannend – die Outfits der Darstellerinnen sind auch einfach der HAMMER! 😍 Wir sind vor allem begeistert von Fallon und all ihren tollen, monochromen Blazer-Looks wie bei diesem gelben Statement Outfit … ein absoluter Hingucker, der einem allein beim Hinschauen schon Power verleiht.

5. Keep it classy like Carla

Eine TV Show, die mit Sicherheit auch viele von euch kennen: Elite! Hier können wir alle Dramen der Schülerinnen der fiktiven, spanischen Eliteschule Las Encinas – aber uns auch gleichzeitig von ihrer Schuluniform inspirieren lassen. Das Uniformen alles andere als langweilig sein können, zeigt uns vor allem Carla, die immer einen schicken Twist bei ihren Outfits hat. 😍

6. Ein Traum in Rot à la Blair

Eine unserer absoluten Lieblingsserien … you guessed it: Gossip Girl! 😍 Wie oft haben wir davon geträumt, genau wie Blair und Serena ein Leben mitten in Manhattan zu führen – inklusive all der hotten Boys, dem Geld und der tollen Outfits versteht sich! Einer unserer liebsten Looks ist Blairs langes, rotes Kleid aus Staffel 4, das sie mit einer schicken Fuchsia-Clutch kombiniert:

7. The Bold Chique Type!

Ahhh noch mehr tolle Abendkleider! Könnt ihr euch noch an die allererste Folge von The Bold Type erinnern? ✨ Wir schwelgen immer noch in Erinnerungen daran, wie die Story rund um das Dreiergespann Kat, Jane und Sutton begonnen hat … und genauso träumen wir von ihren wunderschönen Kleidern aus der Pilot-Episode! Hier konnten wir uns einfach nicht entscheiden – weshalb dieser Punkt allen drei Looks gebührt!

8. Traumhafte 50s Looks aus Velvet

Kennt ihr diese tolle TV Show schon? Velvet hat uns von Sekunde eins absolut mitgerissen … und jetzt kriegen wir nicht mehr genug davon. Und schon gar nicht von den super coolen 50s Looks, die wir hier zu sehen bekommen! ❤️ Da träumen wir uns gleich mal zurück ins letzte Jahrhundert … Vielleicht können wir uns hier ja auch ein bisschen für unseren alltäglichen Look inspirieren lassen?

9. Evening Eyecatcher von Veronica

Ohhhh noch ein schicker Abendkleid-Look! Veronica aus Riverdale trägt immer tolle Outfits … doch dieses Kleid war mit Abstand einer der größten Hingucker der Show! Vor allem wie sie das schlichte dunkelrote Kleid mit ganz viel Perlenschmuck kombiniert – we just looove! ❤️

Welcher Look gefällt euch am besten? ✨