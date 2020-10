Eine ganze Nacht einen Serien-Marathon machen oder nächtliche Gespräche mit den Freunden. Manche Sternzeichen sind einfach echte Nachteulen.

Diese drei Tierkreiszeichen machen die Nacht zum Tag:

Löwe

Der Löwe ist unglaublich aktiv. Er liebt es mit seinen Freunden zusammenzusitzen und die ganze Nacht zu plaudern. Dabei kennt er natürlich kein Ende, denn er möchte unbedingt immer den besten Abend seines Lebens haben. Und das wirklich jede Nacht. Deshalb sind Löwen echte Nachteulen und lassen sich das auch nicht nehmen. Bei seinen nächtlichen Aktivitäten vergisst er aber oft darauf, dass andere Menschen nicht so nachtaktiv sind und handelt schnell eigensinnig.

Widder

Widder sind sehr aktiv und wollen ständig etwas unternehmen. Dabei ist es völlig egal, ob es helllichter Tag oder düstere Nacht ist. Allerdings hat er es im Gegensatz zum Löwen gerne etwas ruhiger. Wenn es nach ihm geht, dann würde er die ganze Nacht vor dem Fernseher verbringen und Serien schauen. Gesellschaft braucht er dafür keine. Der Widder vergisst bei seinem nächtlichen Serien-Marathon aber oft auf seine Verpflichtungen und ist deshalb am nächsten Morgen meistens nicht sonderlich ansprechbar.

Zwillinge

Zwillinge sind echte Träumer. Sie verlieren sich gerne in Tagträumereien und lassen die Realität meistens hinter sich. Deshalb lieben sie es auch in der Nacht munter zu bleiben und sich ihren Träumereien hinzugeben, denn dann stört sie niemand dabei. Zwillinge schweifen dann meist mit ihren Gedanken völlig ab und übersehen die Zeit. Deshalb gelten Zwillinge als Nachteulen und brauchen immer jemanden in ihrer Umgebung, der sie wieder zurück in die Realität holt.