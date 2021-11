Die Grammy Nominierungen sind da! Und Justin Bieber sowie Jon Batiste gehören zu den absoluten Favoriten. Aber auch Rapper Jay-Z macht von sich reden, denn der Musiker stellt den Rekord mit den meisten Nominierungen auf, die ein Künstler jemals hatte.

Stattfinden soll die starbesetzte Gala am 31. Jänner in Los Angeles.

Grammy Nominierungen: Jazz und Pop unter den Favoriten

Ende Jänner werden die heiß begehrten Trophäen wieder an das Who-is-Who der Musikwelt vergeben. Jetzt ist bekannt, wer auf einen oder sogar mehrere Preise hoffen darf. Ganz oben auf der Liste steht der US-Jazzmusiker Jon Batiste. Er wurde bereits für seinen Soundtrack zum Film „Soul“ mit einem Oscar ausgezeichnet. Bei den Grammys ist er in ganzen elf Kategorien nominiert.

Die zahlreichen Nominierungen sind wohlverdient, denn die Bandbreite des Musikers ist kaum überschaubar. Er kann alles, von R&B, Jazz, American Roots Music, Klassik and so on. Zudem ist er auch als musikalischer Leiter der bekannten „Late Show with Stephen Colbert“ tätig.

Dicht auf den Fersen ist ihm Justin Bieber. Der Popstar kann sich in acht Kategorien Hoffnungen auf Trophäen machen. Unter anderem ist er für „Album des Jahres“ und „Beste Solo Pop Performance“ nominiert.

Nominierungsregen für Billy Eilish, Lady Gaga und Co

Über jeweils acht Grammy Nominierungen dürfen sich auch R&B-Sängerin H.E.R sowie Rapperin Doja Cat freuen. Sieben Preise könnte Billy Eilish einheimsen, die bereits mehrere Grammys gewonnen hat. Genauso wie die ehemalige Disney-Channel-Schauspielerin Olivia Rodrigo, die mit ihren Songs regelmäßige Hits landet. Auf Instagram kann sie ihre Freude darüber kaum fassen! Bereits seit ihrer Kindheit sei sie davon begeistert gewesen.

„Ich ging so viele meiner freien Wochenenden ins Grammy Museum, weil ich von der Geschichte der Show und all den unglaublichen Musikern, die sie ausmachten, so fasziniert war. Für mich sind dieses Jahr viele Träume wahr geworden, aber dieser ist wohl der bedeutungsvollste.“

Natürlich ist auch Lady Gaga wieder unter den Nominierten. Sie hat für ihr Album „Love for Sale“ mit der Legende Tony Bennett die Chance auf sechs Trophäen.

Bestes Album: Taylor Swift vs Ye

Besonders spannend wird es in der Kategorie „Bestes Album“. Denn neben Justin Bieber, Jon Batiste, Lady Gaga & Tony Bennett, Doja Cat, Bilie Eilish, H.E.R., Lil Nas X sowie Oliva Rodrigo sind auch Taylor Swift und Ye (ehemals Kanye West) dafür nominiert. Bekanntlich verstehen sich die beiden ja nicht sooo gut, nachdem Ye der Musikerin bei den MTV Video Awards im Jahr 2009 ins Wort fiel und vor allen Anwesenden sowie einem Millionenpublikum verkündete, dass er Beyoncé als bessere Siegerin sehe. Ob es diesmal wieder zu einem Skandal kommt, bleibt also abzuwarten.

Jay-Z bricht Rekord

Apropos Skandal: Rapper Jay-Z war in der Vergangenheit bereits für den ein oder anderen verantwortlich. Wir erinnern an die Videoaufnahmen, in denen er mit seiner Frau Beyoncé und deren Schwester Solange in einem Lift gefahren ist und Solange den Rapper attackiert hat. Dennoch ist er ein spitzen Musiker, wie offenbar auch die Grammy-Jury findet. Denn der 51-Jährige ist jetzt offiziell der Musiker mit den meisten Grammy Nominierungen aller Zeiten. Ganze 83 – die jetzigen drei mitgezählt – gehen mittlerweile auf seine Kappe.

Erstmals wurde er 1999 für den Rap-Klassiker „Vol. 2…Hard Knock Life“ nominiert. 23 Mal konnte sich Shawn Corey Carter, wie Jay-Z bürgerlich heißt, das goldene Grammofon mit nach Hause nehmen.