Die Chemie zwischen Sandra Bullock und Keanu Reeves brachte die Gerüchteküche in der Vergangenheit immer wieder zum Brodeln. Fans spekulierten ständig über eine Beziehung zwischen den beiden. Nun äußerte sich die Schauspielerin in einem Interview dazu.

Kennengelernt hatten sich die beiden am Set von Speed im Jahr 1994.

Waren Sandra Bullock & Keanu Reeves mal ein Paar?

Auf der Leinwand waren die beiden öfter als Paar zu sehen. Und die Chemie der Schauspieler entfachte immer wieder ein Feuer der Gerüchte rund um eine angebliche Beziehung zwischen den beiden. Doch nach außen drang diesbezüglich noch nie etwas. Jetzt äußerte sich die 57-Jährige erstmals dazu und dementiert alle Gerüchte in ihrem Interview mit Esquire zu einer Titelstory über den „Matrix“-Darsteller. „Keanu ist ein Typ, der, wie ich finde, mit jeder Frau befreundet ist, mit der er je ausgegangen ist. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der etwas Schreckliches über ihn zu sagen hat“, erzählt die „Haus am See“-Darstellerin. Sie sei immer der Meinung gewesen, dass eine Liebesbeziehung eine Freundschaft zerstören wurde, doch bei Keanu sei sie sich da nicht so sicher. „Aber wir mussten nichts überleben„, so Sandra, und stellt damit klar, dass sie nie mit dem Schauspieler zusammen war.

Er sei eine sehr ruhige Persönlichkeit und ein richtiger Zuhörer, das „mache die Menschen verrückt“, erklärt sie. Als die beiden sich nämlich kennenlernten, versuchte sie sein unangenehmes Schweigen mit Geplapper zu füllen. „Als ich ihn das erste Mal traf, habe ich so viel Zeit wie möglich damit verbracht, ein Schweigen zu füllen, nur um mich wohl zu fühlen“, erzählt die 57-jährige Schauspielerin.

Er überraschte sie mit Champagner und Trüffel

Nebenbei plaudert Bullock außerdem aus dem Nähkästchen und erzählte eine witzige Story über Keanu. Etwa ein Jahr nachdem Speed in den Kinos gelaufen war, unterhielten sich die beiden über dies und das – nichts Besonderes. Nebenbei erwähnte Sandra, sie hätte noch nie Champagner und Trüffel gegessen. Ein paar Tage später tauchte Keanu plötzlich vor ihrer Tür auf und überraschte sie mit Champagner, Trüffel und Blumen, als sie und eine Freundin gerade dabei waren, sich die Nägel zu lackieren. Gemeinsam öffneten sie den Champagner in ihrem Wohnzimmer und Keanu ließ sich seine Fingernägel auch schwarz lackieren. Wahre Freunde eben! 😉