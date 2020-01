Im August trennten sich Miley Cyrus und ihr damaliger Ehemann Liam Hemsworth. Während beide nach kurzer Zeit wieder einen Partner an ihrer Seite hatten, dürfte die Trennung für Miley dennoch schlimm gewesen sein.

Denn die 27-Jährige denkt immer noch an ihren Ex!

Miley soll immer noch an ihrer vergangenen Beziehung hängen

Ein Insider erzählte vor kurzem gegenüber Hollywood Life, dass Miley die Trennung von Liam noch nicht verarbeitet haben soll. Obwohl sie bereits in einer neuen Beziehung mit Cody Simpson ist, denkt sie noch oft an Liam. Aber ausgerechnet ihre neue Liebe Cody soll ihr dabei helfen, die Vergangenheit hinter ihr zu lassen. Das schafft er, in dem er sie animiert viele Songs zu schreiben. So kann Miley ihre Gefühle in Songs verpacken.

Außerdem mache die Musikerin jeden Tag Pilates und Yoga, schreibt ihre Gedanken in ein Buch und meditiert. Sie kümmert sich sehr darum, dass es ihr gut geht. Ihr Freund Cody ist dennoch eine Stütze, die sie in der Zeit nach der Ehe braucht.