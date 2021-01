Egal ob auf Facebook, Instagram oder TikTok – Die sozialen Medien sind voll mit zahlreichen Beauty-Tipps, die wir gerne mal nachmachen. Doch manche von ihnen solltest du auf keinen Fall befolgen.

Diese Beauty-Tipps sind vollkommen zum Vergessen:

1. Dunkler Lipliner

Was in den 90ern ein echter Trend war, ist heute ein echter Fauxpas: Den Lipliner einen Ton dunkler als den Lippenstift wählen. Ein sichtbarer Lipliner ist wohl der größte Beauty-Fauxpas überhaupt, weil er schlichtweg künstlich aussieht. Heute setzen wir lieber auf Natürlichkeit und nicht auf künstlich aussehende Lippen. Deshalb ist das einer der schlimmsten Beauty-Tipps ever!

2. Augenbrauen rasieren und nachmalen

Viele Frauen machen es leider immer noch: Die Augenbrauen komplett abrasieren und sie dann mit einem Stift wieder aufmalen. Auch wenn es zuerst nach einem guten Plan klingt, weil so die Augenbrauen genau in der Form sind, in der wir sie haben wollen, solltest du das lieber sein lassen. Denn 2021 steht auch bei Beauty-Tricks die Natürlichkeit ganz oben – und sind wir uns mal ehrlich, natürlich sieht das nicht aus! Buschige Augenbrauen sind nämlich spätesten seitdem Cara Delevingne die Laufstege erobert hat, unglaublich modern.

3. Wimpernzange aufwärmen

Die Idee, die Wimpernzange mit einem Föhn anzuwärmen ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Denn schließlich funktioniert sie wie eine Art Glätteisen, das die Haare in die richtige Form bringen soll. Aber Achtung! Deine Wimpern sind viel empfindlicher als deine Kopfhaare. So können sie ganz leicht verkleben oder sogar abbrechen, wenn sie zu viel Hitze abbekommen. Also lasst diesen Beauty-Tipp besser weg, denn es funktioniert auch ohne Hitze.

4. Ölige Haut nicht eincremen

Das ist wohl der größte Mythos unter den Beauty-Tipps: Wenn du eine ölige Haut hast, sollst du sie nicht eincremen. Eigentlich klingt das zwar sehr logisch, denn die Haut ist sowieso schon fettig genug. Wenn du ölige Haut hast, fehlt nämlich Feuchtigkeit, weshalb deine Öl-Drüsen den Verlust versuchen zu kompensieren. Deshalb: Auf jeden Fall weiterhin Feuchtigkeitscreme verwenden, um deine Haut, beziehungsweise die Öl-Produktion der Haut, wieder zu normalisieren.

5. Zu viel reinigen

Bevor du das Make-up aufträgst, noch einmal das ganze Gesicht gut durchschrubben? Natürlich ist es gut deine Haut gründlich zu reinigen, doch Vorsicht. Denn wenn du dein Gesicht zu viel putzt, dann kann es passieren, dass du auch die natürliche Schutzschicht deiner Haut wegnimmst. Die Öle, die deine Haut produziert, sind wichtig, damit sie nicht austrocknet und jedem Wetter trotzen kann. Deshalb solltest du dabei aufpassen, dass du nur Produkte verwendest, die nicht zu intensiv sind und die Schutzschicht nicht beschädigen. Auch auf das Eincremen solltest du niemals vergessen.