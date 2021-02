OMG! Reality-Show-Fans und Trash-Queens aufgepasst: Das Startdatum der “Love Island – Frühjahrs-Edition” ist jetzt endlich fix! Das Dating-Format geht in Deutschland damit in die fünfte Runde.

Die neue Staffel startet schon im März.

“Love Island – Frühjahrs-Edition” startet im März

Darauf haben Trash-TV-Fans schon lange gewartet. Jetzt lässt diese Nachricht unsere Herzen höher schlagen: Denn das RTL ZWEI-Dating-Format kehrt schon im März auf unsere Bildschirme zurück. Und zwar mit der “Love Island – Frühjahrs Edition”. Wie genau das Format aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Fix ist jedenfalls schon der Starttermin der 5. Staffel: Am 8. März ist es soweit und die neuen Folgen starten um 22:15 auf RTL ZWEI. Das bestätigte jetzt ein Sprecher des TV-Senders. Und auch der Titelsong steht schon fest: “Come get me” von HUGEL x Dawty Music.

Auch Sommerstaffel geplant

Ok. Und jetzt müssen wir uns echt zusammenreißen. Denn es gibt gleich noch eine gute Nachricht. Neben der Frühjahrs-Edition hat RTL ZWEI nämlich außerdem eine Spätsommer-Version angekündigt. Es kommen in diesem Jahr also gleich zwei neue Staffeln der Dating-Show auf uns zu. Wo die neuen Folgen gedreht werden und ob uns dabei auch eine coronabedingte Abwandlung des Formats erwartet, wissen wir leider noch nicht. Trotzdem fiebern wir dem Starttermin der neuen Staffel schon jetzt entgegen!