Jetzt ist es offiziell! Auf Instagram verkündete die Schauspielerin Katie Stevens, dass eine fünfte und letzte Staffel der beliebten Serie “The Bold Type” kommen wird.

Der genaue Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt.

Fünfte und letzte Staffel von “The Bold Type” kommt

Fans der Girl-Power Serie “The Bold Type” aufgepasst! Auf Instagram verkündete Schauspielerin Katie Stevens (alias Jane), dass die Planung für die fünfte und damit letzte Staffel begonnen hat. Und das nur ein Jahr nachdem die vierte Staffel auf Amazon Prime veröffentlicht wurde. In dem Video zeigt sie auch gleich mit welchen Charakteren wir in der neuen Staffel wieder mitfiebern dürften. Natürlich ist die Dreier-Gang bestehend aus Jane, Kat und Sutton wieder mit dabei. Aber auch ihre geliebte und respektierte Chefin Jaqueline Carlyle ist Teil der fünften Staffel, und natürlich darf auch der leidenschaftliche Stylist Oliver Grayson nicht fehlen. Und zur großen Überraschung der Fans wird auch Adena, Kats Ex-Freundin Teil der finalen Staffel sein.

Wird Samuel Page alias Richard Hunter dabei sein?

Aber was ist eigentlich mit Samuel Page? Er spielt Richard Hunter, der in der vierten Staffel von “The Bold Type” mit Sutton Brady verheiratet war. ACHTUNG SPOILER: In der letzten Folge trennten sich die beiden, weil er Kinder wollte und sie nicht. Fans hoffen darauf, dass die Geschichte zwischen den beiden noch nicht zu Ende ist. In dem sogenannten Table Read, also der ersten gemeinsamen Lesung des Drehbuchs, das unter anderem Schauspielerin Katie Stevens auf ihrem Instagram-Profil teilte, ist Samuel Page jedenfalls nicht zu sehen. Ob Richard aber auch in der fünften Staffel zu sehen sein wird und wir uns auf ein Liebes-Comeback freuen können, bleibt abzuwarten. Auch einen offiziellen Starttermin für die finale Staffel gibt es derzeit noch nicht.