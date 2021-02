Wahnsinn! Schon wieder ein Monat vom neuen Jahr vergangen und wir sind im Februar gelandet. Und der wird für ein paar von uns ganz besonders aufregend. Denn es gibt da ein paar Glückspilze unter den Sternzeichen, auf die so einige positive Überraschungen warten.

Für diese drei Sternzeichen hat der Februar jede Menge Good Vibes auf Lager.

Steinbock

Liebe: Das neue Jahr hat für den Steinbock irgendwie ziemlich turbulent angefangen und nichts ist so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Doch jetzt wird alles anders. Denn im Februar fällt er definitiv in die Kategorie Glückspilze. Vor allem in Sachen Liebe läuft es jetzt für ihn so richtig rund. Sein selbstbewusstes Auftreten kommt bei anderen gut an. Single-Steinböcke lernen im Februar womöglich ihren Traumpartner kennen. Und auch unter den Vergebenen läuft es diesen Monat richtig gut und die Good Vibes sind auch in der Beziehung spürbar.

Job: Auch im Job könnte es im Februar für den Steinbock nicht besser laufen. Der Fleiß und das Durchhaltevermögen dieses ehrgeizigen Sternzeichens machen sich nun endlich bezahlt und das macht sich auch auf dem Konto bemerkbar. Ein Bonus oder sogar eine Gehaltserhöhung stehen ins Haus.

Wassermann

Liebe: Der abenteuerlustige Wassermann sprüht im Februar nur so vor neuer Energie. Kein Wunder also, dass auch er das Glück an seiner Seite hat und ein positiver Moment nach dem anderen für jede Menge Good Vibes sorgt. Seine positive Ausstrahlung zieht andere magisch in seinen Bann – die besten Voraussetzungen für Singles, um eine neue Liebe zuzulassen. Und auch für die vergebenen Wassermänner hat der Februar einiges geplant. Viele Paare wagen endlich den nächsten Schritt – und wer weiß, vielleicht steht da auch der ein oder andere Heiratsantrag an?

Job: In Sache Karriere läuft es für den Wassermann gerade richtig rund. Denn er erlebt im Februar eine kreative Hochphase und kann sich endlich neu entfalten. Entscheidungen treffen sich plötzlich wie von selbst und fühlen sich sofort richtig an. Lob und Anerkennung sind diesem Sternzeichen im Februar sicher.

Schütze

Liebe: Der freiheitsliebende Schütze kommt im Februar voll auf seine Kosten. Eigentlich fällt es sich schwer, sich zu binden und sich anderen gegenüber zu öffnen. Doch der Single-Schütze hat diesen Monat eine ganz besondere Begegnung, die ihn eine völlig neue Seite an sich entdecken lässt. Und auch die vergebenen Schützen wagen den nächsten Schritt. Denn sie erkennen, dass sie den richtigen Partner an ihrer Seite haben, dem sie vollends vertrauen können.

Job: Schützen sind in Sachen Job und Karriere absolut Glückspilze im Februar. Denn ihre Kommunikationsfähigkeiten schlagen diesen Monat voll zu und lang geplante Projekte und Ideen gehen endlich auf. Für den ein oder anderen bedeutet das: Beförderung!