Auf Social Media kursieren strenge und disziplinierte Gesundheitsroutinen, die uns genau vorzeigen, wie ein gesunder Lifestyle auszusehen hat. Dadurch neigen wir dazu, strenger mit uns selbst umzugehen und setzen uns unrealistische Ziele, die wir am Ende eigentlich gar nicht erreichen können. Daraufhin folgt: Verzweiflung. Das soll sich jetzt aber mit dem „Dirty Wellness“-Trend ändern.

Wie dieser neue Ansatz es schaffen soll, mehr Balance in unser Leben zu bringen, erfahrt ihr hier.

2024 kommt der „Dirty Wellness“-Trend

Was macht einen gesunden Lebensstil eigentlich aus? Auf diese Frage gibt es in der Social-Media-Welt die verschiedensten Antworten und Zugänge. Wer sich regelmäßig fleißig durch Plattformen wie Instagram und Tiktok scrollt, stolpert dort auf unzählige Gesundheits- und Wellness-Routinen. Angefangen von der 5AM-Morgenroutine über den täglichen Besuch im Gym bis hin zu unterschiedlichen Ernährungsformen oder Mediation und Journaling – strenge und disziplinierte Gesundheitsroutinen wie diese werden auf Social Media aktuell mehr denn je gepredigt.

Doch für viele sind diese Routinen realistisch gesehen auf Dauer nicht machbar. Und das nicht ohne Grund: denn neben der Health-Routine gibt es ja auch noch Dinge wie Beziehung, Familie, Karriere, Haushalt oder Freund:innen, für die wir Zeit schaffen müssen und wollen. Mit den online-inszenierten Routinen mitzuhalten, ohne auf Dauer in Stress oder Frustration zu versinken, ist für viele daher schwierig. Doch genau hier kommt nun ein neuer Ansatz ins Spiel, das sogenannte „Dirty-Wellness“.

Findet eure eigene und authentische Gesundheitsroutine

Mit strengen Diätplänen, Sportplänen und Co. ist ab sofort Schluss! 2024 wird der „Dirty-Wellness“-Trend herausragen, von dem jede:r profitieren kann. Dieses neue Phänomen soll uns jetzt im Alltag entlasten und vor allem aber helfen, nicht allzu streng mit uns selbst zu sein. Statt unrealistischen Zielen nachzulaufen, die uns am Ende des Tages eigentlich nur unter Druck zu setzen, stecken wir uns ab sofort greifbare Ziele! Dirty Wellness lehnt zwanghafte Health-Routinen bewusst ab und strebt stattdessen nach Ausgeglichenheit und Freude. Stichwort: Authentizität.

Die goldene Regel für den neuen Hype lautet: Findet eure eigene und authentische Gesundheitsroutine. Wenn ihr also schon vorab wisst, dass euer wöchentlicher Besuch im Gym von drei bis fünf Mal sehr unwahrscheinlich sein wird, dann setzt euch nicht das Ziel, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen. Apropos Fitnessstudio: Falls ihr nach dem Training richtig Lust auf eine große Pizza habt, dann gönnt euch eine! Genau so, wie ihr euch nicht davon abhalten solltet, mal ein Stück Schokolade oder ein ordentliches Stück Kuchen zu genießen, nur weil es nicht zu den gesündesten Lebensmitteln zählt. Die Dosis macht das Gift. Es geht bei Dirty Wellness also nicht mehr um strikten Verzicht und strenge Routinen, sondern um bewusste Entscheidung – ganz ohne Druck und Stress. Wenn es sich in diesem Moment richtig anfühlt, dann go for it! 😉

Eine langfristige Philosophie

Dirty Wellness strebt im Gegensatz zu den bislang gehypten Gesundheitsroutinen auf Social Media nicht nach Perfektionismus, sondern nach Balance. Denn bewusste und realistische Gewohnheiten in unsere alltägliche Routine aufzunehmen, hilft uns laut dem Trend, unser Leben zu verbessern. Sowohl körperlich als auch seelisch. Hinter dem neuen Health-Trend steckt laut Verfechtern viel mehr als nur ein Trend, sondern eine ganze Philosophie. Diese soll dazu beitragen, ein langfristiges Gleichgewicht in unseren Lebensstil einzubringen, um den Alltag mit mehr Gelassenheit und Ruhe zu meistern.