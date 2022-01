Weil Christin Okpara keinen gültigen Impfnachweis hatte, wurde sie als Dschungelcamp-Kandidatin durch Jasmin Herren ersetzt. Jetzt könnte ihr möglicherweise gefälschter Impfnachweis aber auch rechtliche Konsequenzen haben.

Denn die Polizei ermittelt in dem Fall.

Dschungelcamp-Aus für Christin Okpara

Bereits wenige Tage vor dem Start der Reality-Show sorgt das „Dschungelcamp“ für ganz schön viel Drama hinter den Kulissen. Denn Christin Okpara, die eigentlich als eine der zwölf Kandidaten vorgestellt wurde, wurde kurzerhand ersetzt. Und zwar durch Jasmin Herren.

Wie RTL bekanntgab sei der Grund „Unstimmigkeiten zum Impfstatus“. Unstimmigkeiten, die wenige Tage vor der Abreise scheinbar nicht mehr ausreichend geklärt werden konnten. Denn obwohl für die Teilnahme am Camp keine Covid-Impfung verpflichtet sei, wie RTL betonte, wurde Okpara noch vor der ersten Folge disqualifiziert.

Aber damit scheinbar noch nicht genug. Denn wie Medien jetzt berichten, hat der Schwindel über den Impfstatus jetzt weiterführende Konsequenzen für Okpara. Denn offenbar wird vermutet, dass Okpara einen gefälschten Impfnachweis als Beleg vorgezeigt hatte, der bei der Ausreisekontrolle am Flughafen aufgefallen sei.

Falscher Impfausweis? Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt deshalb, ob es sich tatsächlich um einen gefälschten Impfnachweis und damit um „unrichtige Gesundheitszeugnisse“ handle. Der 25-Jährigen könnten dann rechtliche Konsequenzen drohen. Derzeit werde das Beweismaterial ausgewertet, heißt es seitens der Polizei.

Okpara selbst hat zu den Vorwürfen übrigens noch nicht eindeutig Stellung bezogen. In einer Instagram-Story betonte sie Medienberichten zufolge lediglich: „Wir beruhigen uns jetzt mal alle wieder. Klar, es ist schade. Ich habe mich sowieso gewundert, die letzten zwei Jahre in meinem Leben lief alles so ruhig, obwohl das ja immer so ein Auf- und Ab ist.“

Später teilte sie auch Fotos von einer Safari, an der sie offenbar teilnahm und erklärte: „Der ganze Aufruhr hat sich gelohnt. Sie wollen dich fallen sehen? Dann täusche ihnen den Fall vor, denn die optische Täuschung verwirrt die Menschheit. Du selbst kreierst die Spielregeln des Games!“ Mittlerweile hat sie ihr Instagram-Profil privat gestellt.

Wie lange die ehemalige „Are You The One“-Kandidatin in Südafrika bleiben kann, ist unklar. Im Dschungelcamp wird sie allerdings definitiv nicht zu sehen sein.

Die neuen Folgen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ starten am 21. Jänner um 21:30 auf RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelcamp im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.