J.K. Rowling sorgte in der Vergangenheit mit transfeindlichen Aussagen immer wieder für Aufsehen. Auch „Harry Potter“-Stars haben sich bereits dazu geäußert. Nun stellt auch Rupert Grint klar, was er von der Autorin hält.

Trotz Unstimmigkeit sieht er sie als Teil der Familie.

Ach, was war das für ein Highlight für alle „Harry Potter“-Fans, als am Neujahrstag fast der gesamte Cast für eine besondere Reunion-Show zusammenkam. Doch die wohl wichtigste Person aus dem Hogwarts-Kosmos fehlte: Autorin J.K. Rowling. Von ihr wurden nur vereinzelte Interviewhäppchen von 2019 eingespielt, während Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson und Co. miteinander in alten Zeiten schwelgten.

Warum Rowling bei der Reunion nicht dabei war, darüber wird gemunkelt. Zuletzt sorgte die Autorin mit ihren teils transfeindlichen Aussagen für Skandale. Wie zum Beispiel hier auf Twitter, als sie sich offenbar über einen Artikel lustig machte, der versuchte, den Begriff „Frau“ zu vermeiden und stattdessen „Menschen, die menstruieren“ nutzte. Ein Shitstorm folgte.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA