Glück ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt, heißt es. Ein Lottogewinner aus China sieht das allerdings wohl anders. Er verheimlicht seinen Millionengewinn vor seiner Ehefrau und seinem Kind.

Der Grund? Sie könnten aufgrund des Reichtums arrogant und faul werden.

Mann verheimlicht Millionen-Jackpot vor seiner Familie

Was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnen würdest? Bei vielen von uns würde die Antwort wohl lauten: Mit der eigenen Familie in Saus und Braus leben und es sich so richtig gut gehen lassen. Ein Mann aus Guangxi im Südwesten Chinas „musste“ sich genau mit dieser Frage auseinandersetzen. Und er entschied sich dafür, seiner Frau und seinem Kind erst mal nichts von seinem Millionengewinn zu erzählen.

Wie „South China Post“ berichtet, spielt der Mann, der nur unter dem Pseudonym Li bekannt ist, seit über zehn Jahren Lotto mit den gleichen Zahlen, hat dabei jedoch nur selten etwas gewonnen. Und wenn, dann war der Gewinn gar nicht der Rede wert. Bis jetzt: Denn nun endlich hat Li den Jackpot in Höhe von 30,4 Millionen Euro geknackt.

Frau und Kind sollen nicht arrogant werden

Bei der Übergabe des Schecks in der Lottozentrale erschien Li dann in einem gelben Kostüm. Sein Gesicht konnte man nicht erkennen. In China ist es nicht unüblich, dass man den Preis anonym in einer Verkleidung annimmt. So soll Neid und Missgunst vermieden werden. Bei Li diente das Kostüm jedoch nicht nur zur Wahrung der Anonymität, sondern hat auch einen anderen Hintergrund.

Denn bislang habe er nicht mal seiner Frau und seinem Kind von dem neuen Reichtum erzählt. Und er verriet auch gleich den Grund für seine Heimlichtuerei: er habe Bedenken, dass seine Familie womöglich arrogant und faul werden könnten. „Ich habe die Sorge, dass sie sich nun anderen gegenüber überlegen fühlen und zukünftig nicht mehr hart arbeiten oder für die Schule lernen wollen“, sagte Li.

Gegen das chinesische Heiratsgesetz

Der Mann hat also durchaus seine Gründe; rechtlich gesehen, könnte er durch die Aktion aber noch Probleme bekommen. Gegenüber „Jiupai News“ erklärte ein Anwalt nämlich, dass das Verheimlichen des Jackpots gegen das chinesische Heiratsgesetz verstoßen könnte. Bleibt also abzuwarten, wie lang Li tatsächlich mit seinem Geheimnis durchkommt oder ob er sich nicht doch noch dazu entscheidet, es seiner Familie zu sagen.

Übrigens: Der Lottogewinner spendete vor Ort knapp 700.000 Euro für wohltätige Zwecke. Sechs Millionen Euro musste er an Steuern abgeben. Von seinem Lottogewinn konnte Li somit rund 23,6 Millionen Euro mit nach Hause nehmen.

Könnt ihr die Aktion des Lottogewinners nachvollziehen? Naja, in gewisser Weise hat er schon recht. Nein, das geht echt gar nicht!

