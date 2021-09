Wenn man verliebt ist, dann möchte man eigentlich nichts mehr, als der ganzen Welt sein Glück zu zeigen! Wären da nicht ein paar Personen, die etwas neidisch auf eure glückliche Beziehung sind. Vorsicht: Lasst euch davon auf keinen Fall beeinflussen!

Bei diesen vier Anzeichen könnte es sein, dass andere einem das Liebesglück madig machen wollen.

Wenn andere auf die eigene Beziehung neidisch sind

Verliebte Menschen können oft gar nicht anders, als allen zu zeigen, WIE verliebt und glücklich sie sind. Auf Social Media postet ihr eng umschlungene Schnappschüsse und auch im echten Leben könnt ihr die Finger einfach nicht voneinander lassen? Ihr befindet euch wohl gerade auf Wolke Sieben! Doch während ihr gerade mitten in eurer Verliebtheits-Phase seid, reagiert euer Umfeld oft genervt. Ein Grund dafür könnte sein, dass gewisse Personen einfach neidisch auf das sind, was ihr habt.

Wenn ihr die folgenden vier Anzeichen in eurer Umgebung wahrnehmt, dann achtet darauf, dass ihr euch euer Glück auf keinen Fall vermiesen lässt!

1. Jemand verbreitet Gerüchte über euch

Wir kennen es doch alle: Wenn etwas ZU perfekt läuft, dann muss die Sache doch einen Haken haben. Viele verstehen einfach nicht, dass es tatsächlich Phasen gibt, in denen nun mal alles genauso passt, wie es ist. Und weil sich dazu auch gleich mal Gefühle wie Missgunst und Neid mischen, greifen Menschen oft zu drastischen Mitteln. Schneller als man denkt verbreiten sich dann Gerüchte, wie etwa, dass alles nur zum Schein ist und ihr in Wirklichkeit in einer tiefen Krise steckt, die Öffentlichkeit aber auf keinen Fall etwas davon merken soll.

Wie wäre es, statt dem nervigen Streuen von absolut unnötigen Gerüchten, einfach mal an sich selbst zu arbeiten, um zu verstehen, wieso einen das Glück anderer so gehörig stört!?

2. Jemand quetscht euch offensichtlich aus

Es gibt wohl kaum unschönere Dinge, als Personen, die euch gegenüber superfreundlich und interessiert wirken, sich dann aber hinter eurem Rücken sowas von über euch auslassen. Um möglichst viele Details von eurer Beziehung zu erfahren, schmeicheln euch diese Sorte von Menschen erstmal mit zahlreichen Komplimenten, doch dann schlagen sie zu! Denn nachdem sie euch ausgequetscht haben, wird sofort mit anderen analysiert, wie lange eure Beziehung wohl halten mag oder ob sich vielleicht schon eine Krise anbahnt.

Vorsicht! Wenn ihr das Gefühl habt, euer Gegenüber ist nur am Drama interessiert, dann erzählt ihm besser gar nichts mehr! Ihr wollt ja schließlich nicht zum Hauptabendprogramm frustrierter Pärchen oder angefressener Singles werden.

3. Die anderen reagieren genervt

Habt ihr schonmal mitbekommen, dass euer Umfeld genervt reagiert, wenn ihr euren Partner oder eure Partnerin in aller Öffentlich (what a shame!) küsst oder wenn ihr Geschichten aus eurem Beziehungsalltag erzählt? Augenrollen, ein skeptischer Gesichtsausdruck und ein Themenwechsel eures Gegenübers sind da sicherlich keine Seltenheit. Dazu kommen dann oft noch blöde Kommentare, wenn ihr auch mal über Beziehungsprobleme sprechen wollt. “Ach komm, ihr seid ja eh sooo perfekt, kann ja nicht so schlimm sein” oder “was weißt du schon?!” sind Aussagen, die ihr oft hört? Dann sind die anderen eindeutig neidisch auf eure Beziehung!

Am besten, ihr macht sofort klar Schiff und sprecht den Elefanten im Raum direkt an. So erkennen die anderen auch, dass es verletzend ist, wenn man eure glückliche Partnerschaft andauernd ins Lächerliche zieht.

4. Ihr seid nicht mehr eingeladen

Gut, das wohl offensichtlichste Anzeichen dafür, dass die anderen neidisch auf eure Beziehung sind, ist, wenn ihr plötzlich nicht mehr zu den üblichen Runden eingeladen seid. Eure Bekannten machen plötzlich nur noch ohne euch etwas und sagen eure Treffen mit wirklich schlechten Ausreden ab? Klarer Fall von Eifersucht! Denn viele ertragen es einfach nicht, euch so super glücklich zu sehen. Ob das unreif ist? Aber sowas von! Doch da jeder für sein eigenes Glück verantwortlich ist, hat es nur wenig Sinn, hier einzugreifen und die anderen zu belehren.

Denn entweder man hat euch gerne dabei oder eben nicht. Außerdem: Neid ist und bleibt die aufrichtigste Form der Anerkennung! *Teufelsemoji*