Wer war schon einmal verliebt und hat sich nicht getraut, seine Gefühle preiszugeben? Oder habt ihr euch schon einmal gefragt, ob jemand vielleicht doch mehr als nur Freundschaft von euch will und seid zu feige, nachzufragen? Ob jemand in euch verliebt ist, könnt ihr aber manchmal an gewissen Gesten ablesen.

Diese fünf Anzeichen verraten, ob jemand in euch verliebt ist:

1. Sie laufen euch ständig über den Weg

Es gibt da zufälligerweise diesen einen Schulkollegen, der gar nicht in eurer Klasse ist und trotzdem ständig bei eurem Spind vorbeiläuft. Auf der Uni fragt ihr euch, wieso der nette Psychologie-Student immer auch bei euch auf der Politikwissenschaftsfakultät herumläuft? Und dann fragt er zufälligerweise ständig, ob ihr mit ihm auf einen Kaffee gehen wollt? Solange es sich dabei nicht um Stalking handelt und ihr euch nicht belästigt fühlt, ist das Ganze ja harmlos. Trotzdem könnten die zufälligen Treffen daran liegen, dass die Person, in die ihr ständig hineinläuft, eure Nähe sucht.

2. Sie verteidigen euch

Ihr befindet euch bei einer WG-Party gerade in einer hitzigen Debatte und irgendwie scheint keiner eurer Meinung zu sein. Plötzlich ist er wieder da: Dieser eine Freund, der euch immer zur Seite steht und euch stets verteidigt, egal um was es geht. Außerdem ist er auch der Erste, der hinter euch steht, wenn jemand euch falsch behandelt oder gar beschimpft. Das kann natürlich daran liegen, dass er einfach ein guter Mensch ist, dem richtiges Verhalten extrem wichtig ist. Wenn er aber euch gegenüber ständig den Beschützerinstinkt raushängen lässt, kann das sehr wohl an tieferen Gefühlen liegen.

3. Sie sind fasziniert von euch

Ist man in jemanden verliebt, dann findet man die Person, für die man Gefühle hegt überaus faszinierend und beeindruckend. Da ist es egal, wie normal und nahezu langweilig ihr leben auch sein mag. Wenn euch jemand ständig um eure Meinung fragt und, euch stundenlang zuhört und sehr bedacht darauf ist, die Konversation mit euch aufrecht zu halten, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass er in euch verliebt ist.

4. Sie erinnern sich an die kleinen Dinge

Er weiß, dass du Geburtstagsgrüße hasst und schreibt dir zu deinem Geburtstag deshalb eine süße Nachricht, in der er lauter nette Worte schreibt, aber dir nicht gratuliert? Er hat sich gemerkt, dass du immer nur zu einer bestimmten Uhrzeit in dein Lieblingsrestaurant gehst und reserviert deswegen einen Tisch für euch? Manchmal erinnert er sich an Dinge, die du ihm erzählt hast, von denen du selbst keine Ahnung mehr hast, wann du sie ihm anvertraut hast? Die Chancen stehen gut, dass er dich mag, sogar sehr.

5. Sie suchen nach Wegen, um die näher zu sein

Ihr habt eine Person in eurem Freundeskreis, die eigentlich gar nicht auf WG-Partys steht, aber plötzlich taucht sie immer auf allen Feiern auf, wo du auch bist. Sie schreibt dir regelmäßig und fragt, wie es dir geht. Sie sucht aktiv nach Möglichkeiten, um etwas mit dir zu unternehmen? Wir hören schon die Hochzeitsglocken.