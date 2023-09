Wie mehrere US-Medien berichten, hat Schauspieler Chris Evans seine Freundin – „Warrior Nun“-Star Alba Baptista – geheiratet. Bei der Zeremonie sollen auch einige seiner Marvel-Co-Stars gewesen sein.

Die Beziehung zwischen Evans und Baptista wurde Ende 2022 bekannt.

Chris Evans: Geheime Hochzeit am Wochenende

Chris Evans ist mittlerweile bekannt dafür, sein Privatleben so privat wie möglich zu halten. Nur vereinzelt bekommen Fans Einblicke in das Leben des „Sexiest Man Alive“. Wie etwa Anfang des Jahres, als der Schauspieler seine Beziehung zu Schauspielerin Alba Baptista „instagram official“ machte. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden angeblich schon seit mehr als einem Jahr ein Paar; Evans teilte seine Liebe mit ein paar Story-Posts, die den Titel „Ein Blick zurück auf 2022“ trugen.

Viel mehr Beziehungs-Content bekamen seine Fans jedoch nicht. Doch wie unter anderem „Page Six“ und „People“ berichten, dürfte die Beziehung der beiden wohl bestens laufen. Denn laut Medienberichten gab sich das Paar am vergangenen Wochenende das Ja-Wort. Der 42-Jährige und die 26-Jährige haben angeblich auf einem privaten Anwesen im amerikanischen Cape Cod geheiratet.



Marvel-Stars am Wochenende gesichtet

Wenn man Medienberichten und online Spekulationen glauben darf, war es wohl alles andere als eine kleine, unaufgeregte Zeremonie. Denn einige Hollywood-Superstars wurden rund um die Hochzeitsfeier in der Gegend gesichtet. So wurden Marvel Co-Stars Robert Downey Jr. und seine Frau Susan, Chris Hemsworth mit seiner Ehefrau Elsa, John Krasinksi und Emily Blunt sowie Jeremy Renner gespotted.

Aber wie schon über ihre Beziehung, werden wohl auch über die Hochzeit nur wenige Details bekannt gegeben. Denn ein Insider verriet „Page Six“, dass die Gäste der Hochzeit angeblich NDAs – also Verschwiegenheitserklärungen – unterschreiben und ihre Handys ausschalten mussten. Klingt also nicht so, als würden wir in den kommenden Tagen ein paar Behind-The-Scenes-Bilder in den Sozialen Medien bekommen.