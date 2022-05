Das Kreuzverhör von Amber Heard im Zuge des Verleumdungsprozesses geht in die nächste Runde. Auch diesmal sind schockierende Details aus der Beziehung zwischen der Schauspielerin und Johnny Depp ans Licht gekommen.

Die 36-Jährige hat dabei auch zugegeben, ihren damaligen Ehemann geschlagen zu haben.

Amber Heard im Kreuzverhör

In letzter Zeit ist wohl kaum ein Tag vergangen, an dem es keine intimen und gleichzeitig schockierenden Einblicke in die Beziehung zwischen Amber Heard und Johnny Depp gegeben hat. Beim gestrigen Kreuzverhör (17. Mai 2022) musste sich die 36-jährige Schauspielerin erneut unangenehmen Fragen stellen. Dabei ging es immer wieder um Gewalttaten in der Ehe von Heard und Depp – die von beiden Seiten ausgegangen sein sollen.

Doch während Amber Heard in den vergangenen Tagen hauptsächlich von der Handgreiflichkeit ihres Ex-Mannes berichtete, wendete sich das Blatt, als sie von Depps Anwalts-Team befragt wurde. Ein großes Thema war das Gewaltvermögen von Heard, das während der vergangenen Prozesstage auch immer wieder im Raum stand.

Heftiger Streit und wüste Beschimpfungen: „Ich habe Johnny geschlagen“

Ein Audiomitschnitt, den man vor Gericht abspielte, machte einen heftigen Streit des Ex-Ehepaares deutlich. Darin haben die beiden nicht mit Beschimpfungen gespart und sind – zumindest verbal – deutlich aufeinander losgegangen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, habe Heard ihren damaligen Mann als „Witz“ bezeichnet. Er habe sie daraufhin eine „verwöhnte Göre“ genannt, deren Eifersucht sich auf seine Karriere ausgewirkt habe.

Während der lautstarken verbalen Auseinandersetzung habe Heard immer wieder spöttisch aufgelacht. Vor Gericht sagte die 36-Jährige dann aus: „Ich habe ihn mit schrecklichen, hässlichen Worten beleidigt. Wir haben auf wirklich schreckliche Weise miteinander gesprochen.“ Doch laut den Anwälten von Johnny Depp soll es dabei nicht geblieben sein. Im weiteren Verlauf des Kreuzverhörs, wollten sie deshalb von Heard wissen, ob sie ihrem damaligen Partner gegenüber jemals handgreiflich geworden sei.

„Ich habe Johnny geschlagen“, habe die Schauspielerin daraufhin gestanden. Allerdings soll sie es nur getan gaben, um sich und ihre Schwester zu verteidigen. Denn Johnny Depp soll vorher bereits gegenüber Ambers Schwester gewalttätig geworden sein, wie sie berichtet.

Kein einmaliger „Ausrutscher“

Eine weitere Aufnahme eines anderen Ehestreites sollte beweisen, dass es nicht bei einer einzigen körperlichen Auseinandersetzung seitens Amber Heard geblieben sein soll. Denn auf dem Mitschnitt (woher die Tonspuren stammen, ist unklar) sei zu hören, wie sich der „Fluch der Karibik“-Schauspieler über die erneuten Schläge von seiner damals noch Ehefrau beklagt habe.

Wie die Daily Mail berichtet, habe die 36-Jährige ihren Ex-Mann dann als „Baby“ bezeichnet, weil er – laut Tonspur – die Streitsituation verlassen wollte. Auch darauf reagierte Amber vor Gericht dann damit, dass sie sich lediglich selbst verteidigen wollte. Damals habe sie genug von Johnny Depps Gewaltausbrüchen gehabt, nachdem sie sich jahrelang nicht verteidigt habe, so ihre Aussage.

Ein Urteil für diesen hitzigen Prozess wird mit 27. Mai erwartet.