Nach dem Tod von Chadwick Boseman war für „Black Panther“-Fans lange unklar, wie es mit der Marvel-Reihe weitergehen soll. Der neue Trailer zum zweiten Teil enthüllt jetzt die neuen Helden.

Der Fokus liegt aber auch im Film auf der Trauer um Chadwicks Tod.

Darum geht es in „Black Panther: Wakanda Forever“

Am 11. November ist es so weit und Marvel-Fans sehen endlich die Fortsetzung zu einem der erfolgreichsten Superheldenfilme aller Zeiten – „Black Panther“. Um die Wartezeit zu verkürzen, wurde jetzt auch der offizielle Trailer zu „Black Panther: Wakanda Forever“ veröffentlicht – und dieser verrät schon einige Details zur Handlung.

Denn in dem zweiten Teil gibt es einen neuen Feind: Namor, der Unterwasserkönig von Talocan. Dieser greift Wakanda an, als die Nation gerade um ihren kürzlich verstorbenen König T’Challa trauert.

Doch der Trailer deutet schon an, dass Wakanda nicht komplett hilflos ist. Denn in den letzten Sekunden des Trailers sehen wir einen neuen – weiblichen – Black Panther. Wer diese Rolle übernehmen wird, bleibt jedoch bis auf Weiteres streng geheim.

„Black Panther“-Nachfolge: „Die Welt ist immer noch damit beschäftigt, den Verlust von Chad zu verarbeiten.“

Doch neben all diesen aufregenden Teasern und ersten Einblicken zeigt der Trailer vor allem eines: jede Menge Trauer. Denn der zweite Teil ist nicht nur geprägt von dem Film-Tod des titelgebenden Superhelden, sondern von dem Tod seines Darstellers Chadwick Boseman. 2020 verstarb dieser mit nur 43 Jahren an Darmkrebs.

Die Fortsetzung verarbeitet diesen Tod jetzt auch in dem Superhelden-Universum. Eine wichtige Entscheidung, wie Marvel-Chef Kevin Feige gegenüber dem „Empire Magazine“ betont. „Die Welt ist immer noch damit beschäftigt, den Verlust von Chad zu verarbeiten. Und [Regisseur] Ryan [Coogler] hat das in die Geschichte einfließen lassen.“ Den Superhelden neu zu besetzen, kam deshalb nicht in Frage.

Wie die Nachfolge des Königs von Wakanda im Film geklärt wird und wer in dem weiblichen Superhelden-Kostüm steckt, wird ab 11. November im Kino enthüllt.

Was denkt ihr: wer ist der neue Black Panther? Shuri Nakia Okoye Jemand komplett neues

