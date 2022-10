Kanye West weiß zu polarisieren. Bei seiner Yeezy-Modenschau in Paris trug der Rapper nun ein Shirt mit der Aufschrift „White Lives Matter“. Der Slogan entstand als rassistische Reaktion auf die Black Lives Matter-Bewegung und wurde schließlich zum Namen einer Neonazi-Gruppe.

Mit welcher Intention Kanye das Shirt für das Event ausgewählt hat, ist nicht klar.

Kanye West stellte am Montag seine neue Yeezy-Kollektion bei einer Fashion-Show in Paris vor. Dabei sorgt der Rapper und Designer nun aber vor allem durch seine eigene Outfitwahl für Aufmerksamkeit. Er entschied sich nämlich für ein langärmeliges Shirt mit der Aufschrift „White Lives Matter“. Der Slogan gilt eigentlich als Leitmotiv der rassistischen Gegenbewegung zu der Black-Lives-Matter-Bewegung, die 2013 nach den tödlichen Schüssen auf Trayvon Martin gegründet wurde. Die amerikanische „Anti-Defamation League“, die gegen Diskriminierung und Diffamierung eintritt, hat die Phrase als Hass-Slogan eingestuft.

Nicht nur er trug bei dem Event das kontroverse Shirt. Auch die US-amerikanische rechtskonservative Aktivistin Candace Owens – bekannt für ihre öffentliche Kritik an der „Black Lives Matter“-Bewegung – sorgte ebenso mit einem „White Lives Matter“-Shirt auf der Pariser Modeschau für Aufsehen. Die Aktivistin vertritt die Position, die afroamerikanische Bevölkerung solle sich von der Demokratischen Partei abwenden. Die BLEXIT-Gründerin, postete auf Instagram mehrere gemeinsame Fotos von sich und dem Rapper.

Erste Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Darunter auch Berühmtheiten. Und die scheinen von Kanyes Aktion nicht gerade begeistert zu sein. Jaden Smith – der Sohn von Will und Jada Smith – twitterte kurz nach der Show: „Black Lives Matter“

Auch der Rapper Boosie Badazz meldet sich zu Wort. Er richtet sich direkt an Kanye mit den Worten: „Nach all dem, was wir als Rasse durchgemacht haben, kommt dieser respektloser Shit. Dich interessiert es null, wie viel Leid uns angetan wurde und wie viele von uns, durch die Hände eines weißen Mannes sterben mussten.“

@kanyewest AFTER ALL WE BEEN THROUGH AS A RACE YOU PUT THIS DISRESPECTFUL SHIT ON‼️U GIVES NO FUCKS ABOUT HOW BLACKS HAVE DIED N SUFFERED TO THE HANDS OF THE WHITE MAN😞 N U SAY BUSH DONT LIKE BLACK PEOPLE.. REALLY “NIGGA”