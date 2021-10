Die Sneaker Mode hält uns auch im Herbst 2021 modisch am Laufen. Und das ist gut so. Denn wir wollen bitte nie mehr auf die extrem modischen Pieces mit höchstem Tragekomfort verzichten! Wir stellen euch die angesagtesten Modelle inklusive Styling-Tipps vor.

Übrigens: Retro-Sneaker sind jetzt klar im Vormarsch.

Das sind die Sneaker Trends im Herbst 2021

1. Der Basketball-Star

Basketballstar Michael Jordan zahlte in den 80ern 5000 Euro Strafe pro Spiel, weil er die Matches in seinen roten und schwarzen “Air Jordans” bestritt. Für Nike war genau diese Attitüde der beste Werbedeal. Diesen Herbst feiern die legendären High-Top-Sneaker mit den kontrastierenden Farben und dem Wings-Logo ihr Comeback. Wir stylen den Trend-Sneaker zu lässigen Baggy-Hosen bis zum Oversized-Anzug, wie es einst auch Michael Jordan während seiner Auftritte abseits des Basketballplatzes getan hat.

2. Der stylische Funktions-Sneaker

Auch, wenn wir die Sportstunde mal wieder geschwänzt haben. Die coolen Funktions-Sneaker mit Reflektoren und Mesh-Details lassen uns sportlich zumindest optisch nicht im Stich. Der Allrounder funktioniert vom Business bis zum Casual Look. Bei Letzterem ist es aber wichtig, dass es nicht zu casual wird: Also Jogginghose bitte im Kombi Look oder mit Blazer drüber. Alicia Roddy stylt ihre Runners zwar mit Leggins und Sportsocken, abrunden tut sie den Look aber mit einem schicken Business-Mantel.

3. Der Retro-Offwhite Typ

Der Retro-Sneaker-Hype im Offwhite geht diesen Herbst in die nächste Runde. Dabei verabschiedet sich die Chunky und Ugly-Dad Variante in die Sommerpause. Im Vormarsch sind jetzt schlichtere Modelle im Handball-Stil erkennbar am Materialien-Mix von Glatt- und Wildleder-Elementen sowie der beigen Sohle. Bei diesen Stylingwundern gibt es so gut wie keinen Look der nicht damit funktioniert.

4. Der poppige Neonknaller

Der Y2K Trend haltet auch im Herbst unsere Stimmung hoch. Der “Balenciaga Triple S” hat in der Farbe Neongrün einen regelrechten Hype unter Streetstyle Bloggern ausgelöst. Mittlerweile ziehen sich die poppigen Neonfarben durch sämtliche Sneaker-Modelle. Und längst dürfen diese nicht als einziges Statement-Piece glänzen. Die Hamburgerin Jennifer Casimiro zeigt, wie Neon-Sneaker Colour-Blocking tauglich umgesetzt werden. Und Marianne Theodorsen orientiert sich farblich einfach an ihren bunten Sneakers. We like!