Ob Mozart, die traditionelle Sachertorte, Sound of Music oder Arnold Schwarzenegger – es gibt viele Dinge, für die unsere kleine Republik Österreich weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist. Wir haben noch ein paar weitere Kuriositäten über Österreich gefunden, die du garantiert noch nicht wusstest!

In Österreich gibt es rund 900 Titel

Doktor, Magister oder Professor? Pfff, viel zu langweilig! In Österreich pflegen wir ein viel größeres Sammelsurium an Titeln, die wir auch gerne bei jeder Gelegenheit angeben: 869 anerkannte Titel, um genau zu sein. Während man in anderen Ländern zwar auch stolz auf akademische Titel ist, finden sich in Österreich in Signaturen oder auf Visitenkarten zum Teil so kreative Titel, dass auf den ersten Blick nicht einmal klar ist, worum es sich genau handelt. So finden wir in der Alpenrepublik unter anderem Titel wie „Postoberadjunkt“, „Hofrat“, „Bergrat“ oder auch „Oberbereiter„… Ob diese nun erarbeitet oder verliehen worden sind, sei dahingestellt. Wer in Österreich lebt, geizt nicht mit Titeln!

Der Durschnitts-Ösi isst 6,3 Kilogramm Schokolade pro Jahr

Ob Sachertorte, Kaiserschmarren oder Apfelstrudel – wir Österreicher lieben unsere Süßspeisen! Kein Wunder also, dass der Durschnitts-Österreicher auch satte 6,3 kg Schokolade im Jahr isst!*

Rund 85% der Testerinnen fanden großen Gefallen an der neuen Rezeptur, 68% haben die intensivere Kakaonote bemerkt und 93% würden sie sofort im Laden kaufen und vernaschen! Aber nicht nur geschmacklich konnte die neue Milka überzeugen, auch die äußeren Werte zählen: 85% der Testerinnen ist die neue Verpackung aufgefallen und mehr als die Hälfte waren vom neuen Design begeistert!

Die älteste bestehend Tageszeitung der Welt stammt aus Österreich

Wenn wir so darüber nachdenken, welche die wohl älteste noch bestehende Zeitung der Welt ist, würden die meisten wohl an große Titel wie die New York Times oder Die Zeit denken. Falsch gedacht: Die weltweit älteste noch erscheinende Tageszeitung stammt nämlich aus keinem geringeren Land als Österreich. Auch heute noch können wir in der Wiener Zeitung, die 1703 erstmals unter dem Namen Wiennerisches Diarium erschien, Neuigkeiten zu den Themen wie Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport u.v.m. lesen. Zwar gehört die Wiener Zeitung nicht zu den auflagenstärksten Titeln Österreichs, aber garantiert zu den bedeutendsten.

Würstelstand ist Kult

Wer durch Österreich reist, sollte keinesfalls vergessen, das beste österreichische Streetfood zu probieren – wie wär‘s mit einer „Eitrigen“, einem „Oaschpfeiferl“ oder einer „Bosna“? Was sich auf den ersten Blick wenig gustiös anhört, sind Ausdrücke, die wir typischerweise an traditionellen Wiener Würstelständen hören! Denn Frankfurter mit Brot oder Hot Dogs bestellen dort nur Touristen. Die legendären, alteingesessenen Würstelstände Wiens gehören schon so lange zum Stadtbild, dass sie mittlerweile zu einem wahren Kult geworden sind. Nicht umsonst sind Würstelstände wie etwa Zum scharfen René oder Wiener Würstelstand stadtbekannt!

Der Wiener Charme ist grantig

Wenn wir bedenken, dass rund ein Viertel aller Österreicher in der „grantigsten Stadt der Welt" – Wien – leben, wundert es nicht, dass Österreich erst vor Kurzem in der Expat Insider Studie 2022 zur zweitunfreundlichsten Stadt der Welt gekürt wurde. Doch das, was viele fälschlicherweise als Grant interpretieren, ist eigentlich nur der Wiener Schmäh und er ist eben dunkel, selbstironisch, makaber und vielleicht ein bisschen derb. Hat man den Humor aber erst einmal verstanden, merkt man schnell, dass die Menschen in Österreich eigentlich unheimlich liebenswert sind.

* Quelle: https://helpv2.orf.at/stories/1725904/index.html