Der Jungfrau-Neumond am 27. August ist etwas ganz Besonderes. Denn es ist der letzte Mondzyklus im Sommer. Das lässt vor allem diese drei Sternzeichen nicht kalt – sie spüren seine Wirkung nämlich besonders stark. Die Aufbruchsstimmung führt bei ihnen zu neuen und interessanten Wendungen in ihrem Leben.

Auf diese Tierkreiszeichen hat der Neumond einen größeren Einfluss als auf andere.

Jungfrau

Es ist der Monat der Jungfrau. Kein Wunder, dass sie durch den Jungfrau-Neumond so richtig beflügelt wird. Plötzlich sprudelt sie nur so vor Ideen, Kreativität und Unternehmungslust. Diese Aufbruchsstimmung und Energie sollte sie unbedingt nutzen. Jede Idee, die ihr spontan kommt, sollte sie entweder direkt in die Tat umsetzen oder in einem kleinen Notizbuch notieren, um sie nicht zu vergessen. Bei Treffen mit Freunden am 27. August wird durch die vom Neumond ausgelöste Aufbruchsstimmung direkt der nächste gemeinsame Kurztrip geplant und gebucht.

Stier

Mit dem Neumond möchte der Stier plötzlich überall Ordnung hineinbringen. Das Sternzeichen sortiert seine Kleidung, mistet einiges aus, um Platz für Neues zu schaffen und ganz nebenbei macht es auch noch einen Großputz. Der Stier merkt, dass etwas Neues und Aufregendes auf ihn zukommt, weshalb er wieder den Überblick über seinen Alltag und sein Zuhause bekommen will. Der Neumond führt dazu, dass das Sternzeichen Pläne, die schon sehr lange auf seiner Agenda stehen, angeht und endlich die ersten Schritte wagt. Denn: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, heißt es doch so schön.

Wassermann

Der Wassermann spürt durch den Neumond einen riesigen Schwall an Motivation, die er an die Menschen um ihn herum unbedingt weitergeben will. Diese können mit der neugewonnenen Energie des Wassermanns aber kaum mithalten. Nichtsdestotrotz schafft der Wassermann es, sie mit seiner Motivation anzustecken. Mit dem Wassermann ziehen alle gerne am selben Strang und arbeiten motiviert an neuen Projekten. Und das nur, weil die Euphorie des Sternzeichens durch den Jungfrau-Neumond so überschwänglich ist.