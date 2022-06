Nach etlichen Spekulationen um eine Beziehungskrise, ist es nun offiziell: Shakira und Gerard Piqué haben sich getrennt. Das gaben die Sängerin und der Fußballspieler nun offiziell bekannt.

Die beiden Megastars waren über elf Jahre ein Paar.

Shakira und Gerard Piqué haben sich getrennt

Sie galten als DAS Traumpaar schlechthin: Popstar Shakira und der spanische Topfußballer Gerard Pique! Sogar das US-Magazin Forbes wählte die beiden mehrmals unter die Top Ten der „mächtigsten Paare der Welt“. Und nun ist alles aus und vorbei! Das Paar hat sich tatsächlich getrennt. Das gaben die zwei Megastars jetzt in einer offiziellen Erklärung bekannt.

„Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns getrennt haben.“, gibt das Paar heute in einer Aussendung bekannt. Die gemeinsam unterzeichnete Erklärung wurde an spanischen Medien über eine Presseagentur ausgesendet. „Zum Wohle unserer Kinder, die für uns höchste Priorität haben, bitten wir um die Achtung der Privatsphäre. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, erklären Shakira und Gerard Piqué weiters.

Shakira und Gerard Piqué lernten sich 2010 bei der Fußball-WM in Südafrika kennen und lieben, ein Jahr später machten sie ihre Beziehung öffentlich. Das Ex-Paar hat zwei Söhne namens Milan (9) und Sasha (7) zusammen. Das Wohl ihrer Kinder soll nun natürlich an allererster Stelle stehen.

Insider behauptet: Fußballer habe Sängerin betrogen

Schon im März berichteten diverse Medien von regelmäßigen Streits, die auf Beziehungsprobleme hindeuteten. In den letzten Tagen machten dann erste Trennungsgerüchte die Runde, nachdem ein Insider gegenüber der katalanischen Zeitung El Periódico behauptet hatte, Gerard habe Shakira betrogen. Dem Insider zufolge soll die Sängerin den Fußballer sogar in flagranti erwischt haben. Außerdem hieß es, dass Shakira vergangene Woche vor ihrem Haus unter Tränen zusammengebrochen sein soll. Was an all den Gerüchten wirklich dran ist, wissen letztendlich aber wohl nur sie selbst!