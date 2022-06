„Stranger Things“ ist endlich mit der langersehnten vierten Staffel zurück – zwar erst mit sieben Folgen, aber diese sind bereits jetzt ein Mega-Erfolg auf Netflix. Teil 2 der vierten Staffel erwartet uns dann ab 1. Juli. Um euch die Wartezeit etwas zu verkürzen, haben wir hier einige Fun Facts rund um Elfie, Max und Co, die euch ganz sicher zum Staunen bringen. Los geht’s!

Es folgen leichte Spoiler zu Teil 1 der Staffel 4 von „Stranger Things“!

1. Junge Elfie ist nicht Millie Bobby Brown

In Staffel 4 von „Stranger Things“ finden immer wieder Zeitsprünge zwischen der jetzigen Elfie (Millie Bobby Brown) und ihrer jüngeren Version statt. Dabei stellen sich natürlich viele die Frage: Wie haben es die Macher geschafft, die Schauspielerin so jung aussehen zu lassen? Also so richtig jung! Die Antwort: gar nicht!

Kaum zu glauben, aber die jüngere Version wird nicht von Millie Bobby Brown gespielt. Stattdessen sehen wir Martie Blair. Damit Eleven trotzdem so authentisch wie möglich rüberkommt, hat Brown sie die ganze Zeit angeleitet, wie Bustle erklärt. Auf Instagram schreibt Blair: „Danke @milliebobbybrown, dass du so eine Inspiration für mich warst! Als ich am Set aufgetaucht bin, kamst du direkt auf mich zu.“ Weiters schreibt sie in ihrem Post: „Du hast mir das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst und mir hilfst, meine Szenen FANTASTISCH zu machen!

2. Hilfe für „Stranger Things“ Staffel 4 kam von „Game of Thrones“

Geht es nur uns so, aber Vecna erinnert uns einfach an den Night King von „Game of Thrones“. Vecna sorgt als großer Bösewicht der vierten Staffel „Stranger Things“ für Angst und Schrecken. Das Spannende: Tatsächlich hat das Aussehen des Antagonisten etwas mit „Game of Thrones“ zu tun. Für die Umsetzung des schaurigen Looks holte man sich den Make-Up-Profi Barrie Gower ins Boot, der bereits für das Aussehen des Night Kings in „Game Of Thrones“ und der Verbrennungsopfer in „Chernobyl“ verantwortlich war.

Um den „echten Vecna“ zum Leben zu erwecken, musste dessen Schauspieler (aus Spoiler-Gründen nennen wir keinen Namen) jedes Mal eine aufwändige Prothesen- und Masken-Tortur über sich ergehen lassen, die fünf bis neun Stunden in Anspruch nahm. Los ging es immer bereits in den frühen Morgenstunden. Im Anschluss an den mehrstündigen Drehtag dauerte es dann noch einmal eine Stunde, um den Darsteller wieder aus dem 20 Kilo schweren Vecna-Anzug zu bekommen. Die Mühe hat sich jedenfalls gelohnt, denn das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen!

3. Eine Szene wurde auf zwei verschiedenen Kontinenten gedreht

Max (gespielt von Sadie Sink) wird von Vecna heimgesucht. Dabei nimmt das Monster auch in einer Szene die Gestalt ihres verstorbenen Bruders Billy (Dacre Montgomery) an. Kaum zu glauben, aber die beiden haben ihren emotionalen Dialog auf unterschiedlichen Kontinenten und in unterschiedlichen Jahren aufgenommen, wie „Entertainment Weekly“ berichtet.

Aufgrund der Pandemie konnte Dacre Montgomery Australien nicht verlassen, weshalb seine Szene mit dem Regisseur Shawn Levy per Zoom gedreht wurde. Levy bezeichnet die Szene als eine seiner größten Herausforderungen seiner Karriere! Und auch Dacre Montgomery ist mächtig stolz. Auf seinem Insta-Account schreibt er: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich die Szene während der Pandemie in meiner Heimatstadt Perth (in Australien) drehen konnte. Was für ein absoluter Segen, mit einer so unglaublichen lokalen Crew und @slevydirect bei Zoom zu arbeiten!“

4. Millie Bobbie Brown und Noah Schnapps „Backup-Plan“

Bei den düsteren Abenteuern, brauchen die Schauspieler Spaß am Set – und den haben vor allem Millie Bobby Brown und Noah Schnapp miteinander! Die beiden sind bereits seit der ersten Staffel beste Freunde. Sie sind sogar so gut befreundet, dass sie sogar einen „Backup-Plan“ für später geschmiedet haben. Wenn beide mit 40 Jahren noch Single sind, schreiten die zwei Schauspiel-Stars gemeinsam vor den Traualtar. „Wir haben gesagt, wenn wir mit 40 nicht verheiratet sind, werden einfach wir heiraten“, verrät Millie in einem Interview mit MTV News. Also auf diese Hochzeit würden wir uns schon freuen!