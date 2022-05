Auch Monate nach der Veröffentlichung der ersten Staffel ist der „Squid Game“-Hype nur schwer zu stoppen. Jetzt versüßt Serienmacher Hwang Dong-hyuk die Wartezeit auf Staffel zwei und verrät erste inhaltliche Details.

Und auch ein voraussichtliches Startdatum kann er schon geben.

„Squid Game“: Mehr Details zu Staffel zwei

Was wurde aus dem Front Man? Wie geht es Gi-Hun? Und wer genau sind eigentlich diese VIPS? Diese und noch unzählige weitere Fragen blieben nach dem Finale von „Squid Game“ in den Köpfen der Fans. Denn der Cliffhanger der ersten Staffel ließ Spielraum für Interpretationen übrig.

Interpretationen, die Fans ein für alle Mal geklärt haben wollen. Auch deshalb war der Wunsch nach einer zweiten Staffel groß – und das, obwohl Serienmacher Hwang Dong-hyuk eigentlich nie mit einer Fortsetzung seiner Serie gerechnet hat. Aber durch den massiven Erfolg der Serie war eine zweite Staffel einfach unausweichlich.

Darum geht es in der zweiten Staffel „Squid Game“

In einem Interview mit „Vanity Fair“ gibt Hwang Dong-hyuk jetzt endlich auch erste Details zur zweiten Staffel. Und zwar nicht nur zu dem geplanten Release, sondern auch zum Inhalt. Denn wie er im Interview verrät, soll die Story deutlich mehr die Psyche der Teilnehmer thematisieren. „Ich möchte die Frage stellen: ‚Ist wahre Solidarität zwischen den Menschen möglich?‘„, erklärte der Serienmacher.

Denn schon in Staffel eins war die Frage nach Gemeinschaft und Zusammenhalt ein sehr wichtiger Aspekt der Story. „Wenn sie in der Lage gewesen wären, miteinander zu reden, miteinander zu kooperieren, dann hätten wir möglicherweise mehr Gewinner sehen können“, erklärt auch der Serienmacher.

In früheren Interviews hatte er zwar immer wieder betont, dass sich eine zweite Staffel um den Frontman und die VIPS drehen sollte – diesen Plan will er jetzt aber wohl doch nicht ganz umsetzen. Denn der Serienmacher verspricht „mehr Spiele“. Und die sollen es anscheinend erneut ganz schön in sich haben. „Die Menschheit wird durch diese Spiele noch einmal auf die Probe gestellt werden“, schildert der Serienmacher. Laut „Vanity Fair“ soll Hauptfigur Gi-Hun definitiv wieder mit dabei sein. Infos zum restlichen Cast gibt es aber noch nicht.

Startzeit noch nicht fixiert

Viel mehr wird allerdings noch nicht verraten. Vielleicht auch, weil Hwang Dong-hyuk selbst noch nicht ganz genau weiß, wohin die Story gehen soll. Denn bisher, betont er, hat er erst drei Seiten geschrieben, aus denen sich dann der Staffelinhalt entwickeln wird. Wenn man bedenkt, dass er für die Fertigstellung der ersten Staffel ganze zehn Jahre gebraucht hat, sind diese drei Seiten ganz schön schnell entstanden.

Bis sie allerdings sehen können, was genau hinter dem Konzept „Solidarität“ steckt, müssen sich Fans noch ein bisschen gedulden. Denn Hwang Dong-hyuk schätzt, dass Staffel zwei erst Ende 2023, wenn nicht sogar erst Anfang 2024 erscheinen wird.

Freut ihr euch schon auf die zweite Staffel „Squid Game“? Jaaa! Naja, geht so.

Quiz Maker – powered by Riddle