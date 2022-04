Mit „Squid Game“ schaffte Hwang Dong-hyuk eine der erfolgreichsten Netflix-Serien aller Zeiten. Jetzt wagt er sich an ein neues Projekt ran; und verspricht, dass dieses mit der Erfolgsserie mithalten kann.

Zumindest, wenn es um das Brutalitäts-Level geht.

„Squid Game“-Macher verkündet nächstes Projekt

Nach dem Megaerfolg „Squid Game“ war Serienmacher Hwang Dong-hyuk in aller Munde. Denn der Koreaner schaffte ein Serienkonzept, dass so außergewöhnlich war, dass es international Rekorde brach und zum absoluten Streaminghit avancierte. Vor allem die explizite Gewalt, das gesellschaftskritische Thema und die ungeschönten Szenen machten die Serie zu einem absoluten Highlight.

Und das, obwohl es für die Serie ganz schöne Startschwierigkeiten gab, denn nachdem Hwang Dong-hyuk bereits 2009 mit dem Konzept anfing, war das Drehbuch lange Zeit unangetastet in seinem Computer. Der Grund: Das Konzept war für viele Investoren einfach zu brutal. Für ihn war Netflix deshalb die einzige Lösung, denn andere Produzenten hätten die expliziten Darstellungen in der Form nicht vertreten können.

Der enorme Erfolg von „Squid Game“ hat jetzt auch große Auswirkungen auf Hwang Dong-hyuks Karriere. Denn nachdem vor einigen Wochen bekanntgegeben wurde, dass „Squid Game“ um eine weitere Staffel verlängert wurde, die bis 2024 veröffentlicht werden soll, verkündet Hwang Dong-hyuk jetzt sein nächstes Projekt: Einen Film mit dem Arbeitstitel „K.O. Club“.

„Es wird noch brutaler sein“

Aber keine Sorge, der Serienmacher will seinem Stil im neuen Projekt weiterhin treu bleiben. Denn wie der Titel des Projekts – „Killing Old People Club“ beziehungsweise „K.O. Club“ – schon erahnen lässt, wird es in dem Film wieder ganz schön brutal. Inspiriert ist der Film übrigens von einem Buch von Umberto Eco.

Hwang Dong-hyuk verspricht gegenüber „Variety“ einen Film, der wieder einiges an Kontroversen auslösen könnte. „Es wird noch brutaler sein als ‚Squid Game'“, erklärt er und fügt hinzu, dass er sich nach dem Release eventuell vor älteren Leuten verstecken muss. Es dürfte also richtig spannend werden. Wann der Film veröffentlicht wird, ist leider noch nicht bekannt.

