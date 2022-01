In einem Interview bestätigt der Netflix-Co CEO Ted Sarandos, was Fans schon lange hoffen. Der Mega-Hit „Squid Game“ bekommt eine zweite Staffel. Sarandos hat aber noch weitere Pläne mit dem Konzept.

Denn offensichtlich hat Netflix noch einiges mit der koreanischen Serie geplant.

„Squid Game“ geht weiter

„Das ‚Squid Game‘-Universum hat gerade erst begonnen“, sagt Ted Sarandos in einem Interview zu den kommenden Netflix-Plänen. Die zweite Staffel der Serie sei bereits fixiert, danach soll es aber wie es aussieht noch lange nicht enden.

Denn die Serie, die innerhalb der ersten 25 Tage unglaubliche 111 Millionen Mal angeklickt wurde, war für Netflix der größte Streaming-Erfolg der Geschichte, brach zahlreiche Rekorde und verschaffte der Streaming-Plattform sogar einige Preise. So erhielt etwa Oh Yeong-su für seine Darstellung als Nummer 001 einen Golden Globe und schrieb damit Geschichte.

Ausbau des Universums: Spiele, Merchandising und Live-Erlebnisse?

Also kein Wunder, dass Netflix den Hype um die Serie so gut wie möglich ausnutzen will. Sarandos erzählt in dem Gespräch, dass es dementsprechend nicht nur bei zwei Staffeln bleiben soll. Vielmehr will er die Serie – genauso wie die Netflix-Hits „Bridgerton“ und „Stranger Things“ – auch außerhalb des Streamingdienstes ausbauen. Etwa mit Live-Erlebnissen, Merchandising oder Spielen.

Worum es in der zweiten Staffel von „Squid Game“ gehen wird und wann sie erscheint, verrät er jedoch noch nicht. Wie Serienmacher Hwang Dong-hyuk jedoch bereits in vergangenen Interviews schilderte, gibt es einige erste Richtungen. Denn er bestätigte schon im vergangenen Jahr, dass er nach dem großen Erfolg der Miniserie eine zweite Staffel plane, wenn auch nicht ganz freiwillig. „Es hat so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel gegeben. Ich habe fast das Gefühl, dass ihr uns keine Wahl gelassen habt“, erklärt er.

So geht es in der zweiten Staffel weiter

Er plant übrigens, die zweite Staffel ganz um das Schicksal von Seong Gi Hun zu drehen, der das „Squid Game“ der ersten Staffel gewonnen hat. „Die übergreifende Handlung von Staffel 2 wird die Geschichte der Menschen sein, die Gi Hun trifft und der Menschen, denen er nachjagt“, verrät er. Es sieht also ganz so aus, als würde der Gewinner nach Rache suchen?

Oder wird er etwa auch Teil des skrupellosen Spiels wie sein Vorgänger, der Frontman. Denn auch er könnte in Staffel zwei thematisiert werden. „Der Frontman [Lee Byung-hun], der auch ein früherer Gewinner war, aber ein Frontman wurde, ist wie Darth Vader. Manche werden zu Jedis und manche zu Darth Vader, richtig? Ich denke, dass Gi-hun vielleicht auch einen bestimmten kritischen Punkt durchlaufen wird, an dem er auf die Probe gestellt wird“, so der Serienschöpfer.

Er habe mittlerweile so viel Material zusammen, dass er mit Netflix bereits über eine dritte Staffel verhandle. Sieht also ganz so aus, als würde uns die packende Serie aus Südkorea noch eine Zeit lang begleiten.