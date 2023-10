Der Neumond naht und bringt wieder einiges an Veränderung mit. Doch nicht alle können ungebetene Überraschungen gerade brauchen. Besonders drei Sternzeichen sollten sich daher vor Mitte Oktober in Acht nehmen – denn zu diesem Zeitpunkt könnte es einige persönliche Wendungen geben.

Jetzt nur nicht die Nerven wegwerfen!

Widder

Wenn es etwas gibt, was der Widder überhaupt nicht ausstehen kann, dann sind es Veränderungen. Vor allem jene, die vollkommen ungebeten und ohne Vorwarnung daher kommen. Genau das bringt der herannahende Neumond jetzt allerdings mit. Das Sternzeichen sollte sich darauf einstellen, dass er künftig ein bisschen flexibler werden muss. Denn es kann sich alles von heute auf morgen ändern. Schon lange geplante, persönliche Events können plötzlich ins Wasser fallen oder der Widder erhält eine Nachricht, die ihn vollkommen aus den Socken haut und ihn dazu zwingt, schnellstmöglich zu handeln.

Stier

Auch wenn der Stier aktuell im absoluten Liebesglück schwebt, sollte er sich vor dem 14. Oktober in Acht nehmen! Denn diesmal bringt der Neumond eine Veränderung mit, die dem Sternzeichen ganz und gar nicht gefallen wird. Es scheint nämlich ganz so, als hätte er sich in der Person, an die er sein Herz verschenkt hat, ziemlich getäuscht. Um sich also vor einer großen Enttäuschung zu schützen, kann sich das Sternzeichen schon mal darauf einstellen, dass ein unangenehmes Gespräch wartet. Aber nicht vergessen: Kommunikation ist in jeder guten Beziehung wichtig. Es ist also noch nicht alles verloren!

Schütze

Normalerweise sind Schützen absolute Glückskinder, was Neumond-Phasen betrifft. Jene im Oktober ist allerdings ein bisschen schwieriger. Denn das Sternzeichen sollte vor allem am 14. Oktober damit rechnen, dass es vom Pech verfolgt wird. Das kann von Kleinigkeiten wie einem verschütteten Kaffee oder einem abgebrochenen Fingernagel bis hin zu gröberen Dingen wie einem kaputten Laptop oder einer Fehlfunktion der geliebten Kaffeemaschine reichen. Die gute Nachricht: Auch diese Phase geht wieder vorbei und das Leben der Schützen verlauft dann wieder in geregelten Bahnen. Jetzt heißt es erstmal: Durchbeißen!