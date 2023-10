Die sechste Staffel von „The Crown“ steht bereits in den Startlöchern. Jetzt hat Netflix endlich den mit Spannung erwarteten Termin für das Finale der royalen Serie bekannt gegeben.

Gleich vorweg: die neue Season erscheint in zwei Teilen.

Startdatum von „The Crown“ Staffel 6 veröffentlicht

Fans von „The Crown“ fiebern schon gespannt der sechsten und finalen Staffel des Netflix-Hits entgegen. Vor allem auch deshalb, weil es sich dabei um die allerletzten Folgen der beliebten Royals-Serie handelt. Und nun steht endlich fest, wann „The Crown“ seinen Abschluss findet. Die letzte Staffel der royalen Netflix-Serie erscheint Mitte November. Das hat der Streamingdienst am Montag bekannt gegeben.

Die sechste Staffel wird dabei in zwei Teilen veröffentlicht. Die ersten vier Folgen erscheinen am 16. November 2023, am 14. Dezember 2023 kommen dann auch die restlichen fünf Folgen. Damit versüßt uns Netflix also gleich mal die Vorweihnachtszeit. Zu den News veröffentlichte der Streaming-Gigant auf Instagram auch noch zwei neue Teaser-Fotos. Auf einem ist Prinzessin Diana (Elizabeth Debicki) zu sehen, auf dem anderen Queen Elizabeth II (Imelda Staunton).

Aber das ist noch nicht alles. Netflix hat auch gleich noch einen Teaser mit im Gepäck. Und in dem kurzen Teaser-Trailer bekommen wir sogar schon einige Szenen der neuen Staffel zu sehen. Sowohl die Promo-Bilder, als auch der Trailer liefern uns schon Hinweise darauf, was uns in der finalen Staffel erwartet.

Das erwartet uns in der letzten Staffel

Es ist ja schon eine Weile her, dass die fünfte Staffel von „The Crown“ über die Bildschirme flimmerte. Seitdem machten viele Spekulationen rund um die finale Staffel die Runde. Schließlich näherten wir uns in den vergangenen Folgen in großen Schritten einem der tragischsten Ereignisse für die Royals: dem Tod von Diana. Wie genau die Serienmacher diesen thematisieren werden, erfahren wir wohl erst im November. Serienschöpfer Peter Morgan erklärte aber bereits, dass der Crash selbst zwar nicht gezeigt wird, Dianas Unfalltod aber sehr wohl eine Rolle spielen wird.

In den ersten vier Folgen soll aber hauptsächlich die Beziehung zwischen Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) thematisiert werden. Außerdem dreht sich der erste Part um das Leben von Queen Elizabeth II. in den Jahren 1997 bis 2005, während der Amtszeit des Premierministers Tony Blair (Bertie Carvel).

Der zweite Teil beschäftigt sich dann näher mit den Folgen von Dianas Tod, lässt das Goldene Thronjubiläum der Königin Revue passieren und zeigt zudem die Hochzeit von Prinz Charles (Dominic West) und Camilla Parker Bowles (Olivia Williams). Aber auch die aufflammende Liebe zwischen (Ed McVey) und Kate Middleton (Meg Bellamy) wird Thema sein. In der finalen Staffel erwarten uns also noch einige spannende Themen. Jetzt heißt es aber erst noch geduldig sein.