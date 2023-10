Die neue Netflix-Doku über Fußballstar David Beckham und seine Familie klettert in den Seriencharts immer weiter nach oben. Jetzt plant der Streamingdienst offenbar, eine eigene Serie nur über Davids Sohn Brooklyn und seine Ehefrau Nicola Peltz zu drehen.

Laut einem Insider wäre das junge Ehepaar jedenfalls nicht abgeneigt von dieser Idee.

„Beckham“-Doku wird zum Netflix-Hit

Dass das Leben der Reichen und Berühmten einiges an Filmmaterial hergibt, beweisen die Kardashians bereits seit Jahrzehnten. Jetzt gibt es auch Einblicke in eine ultra-bekannte Familie aus Großbritannien. Denn mit der vierteiligen Netflix-Doku „Beckham“ erfahren wir mehr über Ex-Profi-Fußballer David Beckham und seine Ehefrau, Spice Girl Victoria Beckham. Denn auch die Karriere des Sportlers war von so manchen Skandalen gezeichnet. Mit der Doku will das Paar nun offenbar mit einigen Gerüchten aufräumen, sorgt allerdings auch wieder für mehr Zündstoff in der Presse.

So erzählt „Posh Spice“ in der Serie, dass sie und ihre Familie der „Arbeiterklasse“ während ihrer Kindheit angehörten. Für diese Aussage wird die 49-Jährige gerade heftig kritisiert. Selbst David Beckham weist seine Frau in der Serie darauf hin, dass ihr Vater sie doch immer mit einem Rolls-Royce zur Schule gefahren habe. Gelogen hat Victoria allerdings tatsächlich nicht. Denn ihre Mutter war Versicherungsangestellte und Friseurin, ihr Vater war als Elektroingenieur tätig und betrieb seinen eigenen Elektronikhandel. Somit stammte die Modedesignerin zwar tatsächlich aus der sogenannten „Working Class“ – Geldsorgen hatte ihre Familie aber offenbar nie, wie auch Ehemann David immer wieder andeutete.

Tritt Sohn Brooklyn in Papas Fußstapfen?

Nachdem die Serie die offiziellen Netflix-Charts erklimmt, soll nun eine weitere Dokumentation in Planung sein. Dabei soll sich alles um Davids Sohn Brooklyn und dessen Ehefrau Nicola Peltz drehen. Der 24-Jährige ist seit rund einem Jahr mit der 28-Jährigen verheiratet. Auf Instagram zählen sie zu den wohl angesagtesten Couples, die es gerade gibt. Auch Sängerin Selena Gomez verbringt immer wieder Zeit mit dem Ehepaar und zählt Nicola und Brooklyn mittlerweile wohl zu ihren engsten BFFs.

Wie The Mirror berichtet, soll für die beiden jetzt eine „eigene Reality-Serie ins Auge gefasst“ werden. Laut dem Insider wären der älteste Beckham-Sprössling und seine Frau nicht gerade abgeneigt von dieser Idee. „Brooklyn und Nicola legen großen Wert darauf, ihre wahre Beziehung hinter den Schlagzeilen zu zeigen“, heißt es. Kommt es tatsächlich zu der Serie, dann sollen wirklich nur die beiden im Fokus stehen, um sich als Marke zu etablieren. „Die größere Familie wird nicht wirklich beteiligt sein“, so die Quelle weiter. Aktuell soll es Verhandlungen mit den Netflix-Bossen geben. Fun Fact: Papa David hat für seine Dokumentation immerhin um die 16 Millionen Pfund kassiert. Ob Brooklyn einen ähnlich attraktiven Deal abschließen wird?