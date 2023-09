Autumn is coming … und damit endlich wieder die Zeit für unsere geliebten Übergangsjacken. Diesen Herbst setzen wir auf Trenchcoats, Leather Jackets und Bomberjacken – absolute It-Pieces, die einfach nie aus der Mode kommen.

Ihr braucht Style-Inspo? Dann haben wir hier die coolsten Teile für euch zum Nachshoppen!

Herbst-Looks: Diese Mäntel und Jacken sind jetzt IN!

Mit diesen Trends starten wir in den Oktober:

Trenchcoat

Ein absoluter Allrounder und NATÜRLICH auch diesen Herbst wieder fixer Bestandteil unserer Outfits für kühle Tage: Der Trenchcoat. Diese Saison kommen neben den Klassikern in Beige und Schwarz aber auch knallige Farben dazu. Mehr ist mehr lautet die Devise für all jene, die sich trauen! Deshalb tragen mutige Color-Blocker diesen Herbst Trenchcoats in Blau, Orange oder Grün. Lieben wir!

Stylishe Trenchcoats zum Nachshoppen:

Lederjacke

Definitiv gekommen, um für IMMER zu bleiben: unser Lieblingsteil die Lederjacke. Auch dieses It-Piece kommt diesen Herbst – neben unseren All-Time-Favorites in Schwarz, Braun oder Beige – in knalligen Farben daher. Aber keine Sorge, auch mit den Basic-Colors seid ihr definitiv im Trend, und warm eingepackt, wenn’s jetzt wieder kühler wird.

Stylishe Lederjacken zum Nachshoppen:

Bomberjacke

Last but not least: auch die Bomberjacke ist diesen Herbst wieder im Übergangsjacken-Ranking mit dabei. Egal ob zum casual Business-Outfit oder für einen chilligen Sonntagsspaziergang – dieses stylishe It-Piece verpasst einfach jedem Look ein Fashion-Upgrade der Ultimative. Der Herbst kann kommen!

Stylishe Bomberjacken zum Nachshoppen: